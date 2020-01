Cúng ông Công, ông Táo: Nguồn gốc và ý nghĩa

Trong quan niệm dân gian Việt, mỗi nhà đều có một ông Công ông Táo (hay còn gọi là Táo quân hay Thổ công) là vị thần cai quản mọi hoạt động của gia chủ, ông là vị thần quyết định sự may, rủi, phúc họa của cả gia chủ. Bên cạnh đó ông còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ, giữ bình yên cho gia đình . Tục cúng ông Công, ông Táo mang ý nghĩa cầu mong sự ấm no, đầy đủ.

Lễ vật cần thiết cho lễ cúng ông Công, ông Táo về chầu trời





Đến 23 tháng 12 âm lịch, ông Táo về chầu trời bẩm báo với Ngọc Hoàng về việc làm ăn, cư xử của mỗi gia đình dưới hạ giới. Phương tiện để ông Táo cưỡi về trời là cá chép, bởi nó mang ý nghĩa biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công.





Văn khấn ông Công, ông Táo chuẩn nhất

Kính lạy Thượng Đế.





Kính lạy Ngũ Đế. Đông phương Thanh Đế, Nam phương Xích Đế, Tây phương Bạch Đế, Bắc phương Hắc Đế, Trung ương Hoàng Đế.

Kính lạy các vị đại tiên.

Kính lạy: Thượng đàm thần tướng thiên thiên tướng. Trung đàm thần tướng thiên thiên binh. Hạ đàm thần tướng thiên thiên mã.

Kính lạy sơn thần, long thần, thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ, thần tài hạ đàn chứng giám.

Hôm nay là ngày 23 tháng chạp năm... Mậu Tuất. Là ngày thần Táo quân về trời tấu sớ. Tín chủ con tên là... sinh ngày... tháng... năm... nguyên quán... địa chỉ thường trú... với tấm lòng thành kính con xin sửa soạn lễ vật, cùng sơn hào hải vị, tiền vàng, nhang đăng thỉnh cầu kính mời Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị Đại Tiên, các vị Thần Tướng, Thiên Tướng, Thiên Binh, Thiên Mã, cùng chư vị thần tiên trên trời dưới đất, chứng giám cho con được làm lễ tiễn thần Thổ Công Táo Quân về trời tấu sớ lên Ngọc Hoàng Đại Đế.

Kính lạy Sơn Thần, Long Thần, Thổ thần thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ hạ đàn chứng lễ.

Trong năm qua nhờ ân phúc của Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị Đại Tiên và các Ngài mà chúng con được mạnh khoẻ, hạnh phúc, vận khí hanh thông mọi việc đều như ý.

Nay con làm lễ với tấm lòng thành kính biết ơn và xin được tiễn chư ngài về trời tấu xin Thượng Đế, Ngũ Đế, cùng chư vị Thần Tiên, toàn gia quyến chúng con xin vô cùng cảm tạ ân đức của Thượng Đế cùng chư ngài đã che chở cho chúng con trong suốt năm qua.

Nay kính mong Thần Táo Quân gợi ý lên Tam Thanh Ngọc Hoàng Đại Đế cầu xin Thượng Đế khai ân minh xét để sang năm mới Mậu Tuất 2018, đất nước con được thái bình, quê hương con được giàu đẹp, gia tộc và gia đình con luôn được mạnh khoẻ hạnh phúc, an khang thịnh vượng, vận khí hanh thông, vạn sự như ý. Con cầu xin Thượng Đế, Ngũ Đế các vị Đại Tiên, cùng chư ngài chứng giám cho tấm lòng thành kính của chúng con.

Kính chúc Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị Đại Tiên cùng chư ngài thiên thiên tuế. Con xin tỏ lòng biết ơn và xin đa tạ. Con xin đa tạ, con xin đa tạ, con xin đa tạ!

(Sau khi cúng xong thì lại kính lễ 9 lần, gia chủ phải lùi ba bước mới được quay lưng đi).





Mâm cơm cúng ông Công, ông Táo tùy thuộc theo phong tục của mỗi vùng miền

Vào ngày 23 tháng Chạp, theo truyền thống người dân thường thả những con cá chép vào chậu nước xuất phát từ tích "cá chép hóa rồng" để đưa ông Táo về chầu trời. Cùng với đó, mâm cỗ cúng khi đọc văn khấn tiễn ông Táo về trời, bao gồm: Thịt lợn luộc, bạn nên chọn thịt vai hoặc gáy, khi thắp hương nên để nguyên. Tiếp đến là món canh, món xào, một đĩa muối.

Tục cúng ông Táo và ước mơ hạnh phúc, bình an trong năm mới - THVL

