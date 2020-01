Văn Lãng - Lạng Sơn: Bước tiến mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội

Năm qua tình hình kinh tế của huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định; giá cả, thị trường tương đối ổn định. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định và tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội , chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành và các xã trong huyện tập trung thực hiện và đạt kết quả tích cực. Đến nay trên địa bàn huyện có 04/19 xã (Hoàng Văn Thụ, Tân Thanh, Trùng Quán, Tân Lang) đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được tập trung chỉ đạo quyết liệt; Trong đó thu nội địa ước đạt 85.786 triệu đồng, đạt 110,6% dự toán tỉnh, 105,5% dự toán giao và 110,2% so với cùng kỳ. Công tác chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định. Huyện đã thực hiện chi theo đúng chế độ, định mức đề ra. Tình hình sản xuất công nghiệp năm qua tăng trưởng khá và tăng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất một số ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt 702.562 triệu đồng bằng 104,7% so với cùng kỳ. Thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn huyện trong năm 2019 ước đạt 1.910 triệu USD, bằng 103,1% so với cùng kỳ.



Đại diện lãnh đạo huyện Văn Lãng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Đại diện lãnh đạo huyện Văn Lãng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Trong năm toàn huyện đã thành lập mới được 20 doanh nghiệp và 03 hợp tác xã nâng tổng số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn là 89 doanh nghiệp và 23 Hợp tác xã. Hoạt động của các hợp tác xã đã góp phần làm chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Là huyện thuộc tỉnh biên giới do vậy huyện Văn Lãng luôn chủ động ,tích cực chỉ đạo công tác quản lý thị trường, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại... Các lực lượng chức năng đã phối hợp tích cực tuần tra, kiểm soát chốt chặn, bắt giữ hàng hóa nhập lậu qua biên giới, đảm bảo không để hình thành các tụ điểm, đường dây buôn lậu lớn.

Cùng với đó lĩnh vực đầu tư xây dựng được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, chú trọng công tác kiểm tra đảm bảo chất lượng các công trình theo quy định, nhất là các công trình trọng điểm của huyện. Đến nay, huyện Văn Lãng đã thi công hoàn thành 60/67 công trình khởi công mới. Công tác làm đường GTNT được quan tâm chỉ đạo, các chỉ tiêu đều đạt 100% kế hoạch đề ra.

Với mục tiêu phát triển kinh tế là trọng tâm, văn hóa xã hội là trọng điểm, các mục tiêu phát triển khác là cốt lõi. Năm qua lĩnh vực văn hóa xã hội, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng; Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đơn thư tồn đọng kéo dài, phòng chống tham nhũng, tư pháp nội vụ, quốc phòng an ninh, đối ngoại vv đã được huyện thực hiện có hiệu quả cao. Ngành giáo dục và đào tạo huyện đã duy trì và củng cố vững chắc phổ cập giáo dục ở 3 cấp học tại 20/20 xã thị trấn. Huyện tiếp tục duy trì 7 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo chuẩn mới. Công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề tiếp tục được quan tâm thực hiện, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ có hiệu quả như hỗ trợ giáo dục, y tế, dạy nghề, vay vốn tín dụng... tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Năm qua huyện Văn Lãng đã giải quyết việc làm mới cho 850 lao động, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 8,85%.

Trụ sở UBND huyện Văn Lãng - Lạng Sơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác chỉ đạo điều hành trong năm 2019 của huyện Văn Lãng còn bộc lộ một số hạn chế điển hình đó là: Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn 20/20 xã thị trấn tuy được khống chế nhưng số lợn tiêu hủy lớn, ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi của nhân dân; việc chuyển đổi vật nuôi trong phát triển chăn nuôi đạt hiệu quả chưa cao. Công tác thu ngân sách không đạt so với kế hoạch giao do thu phí theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đạt thấp; hoạt động xuất khẩu qua địa bàn huyện tiếp tục gặp khó khăn do phía Trung Quốc truy xuất nguồn gốc, chất lượng hàng hoá nhập khẩu. Chương trình xây dựng nông thôn mới một số cơ sở xã chưa chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí đã đăng ký hoàn thành trong năm, chưa tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác xã hội hóa đối với chương trình, nhất là đối với các tiêu chí do nhân dân thực hiện. Công tác quản lý đất đai ở một số xã cũng như quản lý trật tự đô thị chưa chặt chẽ, còn để xảy ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè. Công tác tham mưu giải quyết đơn thư kiến nghị, đề nghị của công dân chưa kịp thời, chất lượng hòa giải - giải quyết đơn thư các vụ việc tỷ lệ đạt chưa cao nhất là về tranh chấp đất đai giải quyết chưa đúng quy trình. Công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ so với kế hoạch.

Các vấn đề xã hội như tệ nạn ma túy, cờ bạc, công tác tôn giáo, người dân tự ý xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, tai nạn giao thông ... còn tiềm ẩn phức tạp.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020. Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đảng bộ đã đề ra, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và nhân dân của huyện phải quyết tâm nỗ lực ,vào cuộc quyết liệt khai thác các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, chủ động linh hoạt ứng phó diễn biến tình hình, kiên trì thực hiện 10 nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp chủ yếu đã đề ra, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người/năm lên 33 triệu đồng. Có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, đồng thời từng bước giải quyết triệt để những nhược điểm tồn đọng của năm cũ, phấn đấu lập thành tích cao ngay từ những ngày đầu năm mới.



