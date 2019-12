Lộ video hình ảnh nhạy cảm, Văn Mai Hương đau đớn: 'Em chỉ muốn chết thôi...'

Ngày hôm nay (28/12), mạng xã hội xôn xao khi Văn Mai Hương bị phát tán liên tiếp 5 đoạn clip riêng tư do bị hack camera. Ngay sau vụ việc, hàng loạt nghệ sĩ trong showbiz từ Trấn Thành, Dương Triệu Vũ, Trúc Nhân, Hoa hậu Tiểu Vy, Minh Tú, Á hậu Phương Nga, ai cũng mạnh mẽ lên tiếng thể hiện sự phẫn nộ với hành phi trái pháp luật, trái đạo đức, đồng thời kêu gọi mọi người ngừng chia sẻ hình ảnh và clip xấu; đồng thời ủng hộ nữ ca sĩ Văn Mai Hương nhờ Pháp luật can thiệp, bảo vệ mình trong thời điểm này.

Cụ thể, MC Trấn Thành đã vô cùng bức xúc viết trên trang fanpage chính thức: “Trước khi bạn share (chia sẻ) hình ảnh nhạy cảm của người nào đó và giễu cợt họ chỉ vì họ xui khi là một nạn nhân thì hãy suy nghĩ: "Nếu đó là người nhà bạn thì sao nhé?”.



Quan điểm của Trấn Thành nhận được nhiều sự tán đồng từ đông đảo dân mạng.

Đề nghị pháp luật trừng phạt thật nặng những kẻ xấu, ác ý và vô ý thức đã làm tổn hại tinh thần cô bé một cách nặng nề như vậy. Thật buồn khi thấy có quá nhiều người hả hê giễu cợt về điều này mà không nghĩ là những điều bạn làm có thể sẽ đẩy người ta đến chỗ chết.



Đừng để tui thấy một người nào share những hình ảnh đó tới tay tui nha. Tui block hết! Người ta là nạn nhân mà! Không thương thì thôi đừng hại người ta thêm chứ? Đạo đức và nhân tâm ở đâu mà có thể làm như vậy?



Cầu cho em bình an và người hại em sớm chịu trừng phạt của pháp luật. Khi không làm được gì để giúp thì hãy giúp người ta bằng cách "đừng làm gì" trong riêng trường hợp này!”



Anh Trần Đình Bảo khiến nhiều người lo lắng, xót xa khi hé lộ đoạn tin nhắn cho thấy Văn Mai Hương đang rất khổ sở và có những suy nghĩ tiêu cực.

Thông qua những hình ảnh, góc quay trong clip , dân mạng cho rằng những clip này không phải do tự quay mà là những clip được trích xuất từ camera an ninh đặt tại phòng khách và phòng thay đồ của Văn Mai Hương.

Ở góc của những clip cũng hiển thị thời gian là tháng 9 đến 10/2015, chứng tỏ những clip này đã có từ lâu. Thời điểm đó, nữ ca sĩ Văn Mai Hương mới 21 tuổi.



