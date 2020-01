Văn Mai Hương trải lòng trước khi lộ clip nóng: “Nếu vượt qua được, tôi sẽ mạnh hơn rất nhiều`

Ngày 28/12, trên mạng xã hội lan truyền nhau những clip nóng được lấy từ camera an ninh trong phòng khách nhà nữ ca sĩ Văn Mai Hương . Được biết, những clip này được ghi lại từ năm 2014. Nội dung các clip này liên quan đến hình ảnh “không mảnh vải che thân” của nữ ca sĩ khi đang thay quần áo.

Chưa dừng lại, vài ngày sau kẻ đăng clip với nickname Hacker PTG tiếp tục phát tán thêm một clip khác dài 13 phút ghi lại cảnh nóng của nữ ca sĩ. Clip này cũng được trích xuất từ camera an ninh trong phòng khách nhà Văn Mai Hương. Thậm chí, Hacker PTG còn đưa ra thông điệp sẽ tiếp tục đăng clip.

Chỉ đến khi cộng đồng mạng, giới nghệ sĩ, luật sư lên tiếng bảo vệ và phía Văn Mai Hương có đơn trình báo đề nghị cơ quan vào cuộc điều tra thì Hacker PTG mới đưa ra thông báo “tạm dừng” đăng clip. Tuy nhiên, khi nào đăng lại sẽ có thông báo cụ thể.

Thời điểm bê bối lộ clip nóng bủa vây, nhiều nghệ sĩ chia sẻ rằng, Văn Mai Hương vô cùng buồn bã và từng nhắn tin cho bạn thân rằng “chỉ muốn chết”. Tuy nhiên, vài ngày sau ồn ào này thì cộng đồng mạng lại thấy kênh Truyền hình Thanh Hóa đăng tải một đoạn clip quay lại talkshow dịp cuối năm của nữ ca sĩ.

Được biết talkshow này đã được đăng tải trên mạng xã hội Youtube sau khi phát sóng trên đài truyền hình Thanh Hóa. Dù thời điểm quay talkshow này chưa xảy ra vụ việc nữ ca sĩ bị phát tán clip nóng nhưng nó cũng đủ để khiến nhiều khán giả “giật mình” vì lo lắng.

Văn Mai Hương chia sẻ, năm 2019 là năm thuận lợi trong công việc, giúp cô lấy lại được nhịp làm việc, hơi thở làm việc của mình. “Tôi có ba năm tam tai rất tệ. Nói hơi mê tín một chút nhưng trong ba năm đó, mọi thứ tôi làm đều không được như ý. Có những điều tôi đã cố gắng làm tốt nhất rồi nhưng lại không hề thành công như mong đợi. Sau ba năm tam tai, năm 2019 vừa rồi là năm bắt đầu nguồn năm lượng mới trong công việc của tôi…”.

Bên cạnh đó, khi nhận xét về chính bản thân mình, Văn Mai Hương cũng khiến khán giả liên tưởng nhiều đến cú sốc mà cô phải chịu sau những ồn ào nhiều ngày qua. “Tôi cũng không biết phải tự đánh giá bản thân mình thế nào. Tôi chỉ biết rằng mình một vỏ bọc vô cùng mạnh mẽ. Những người phụ nữ khác quanh tôi giống như quả bóng tenis, mềm nhưng rơi xuống lại đàn hồi nảy lên. Còn tôi giống như quả cầu thủy tinh, lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ nhưng đến khi gặp chuyện chắn chắn sẽ rơi xuống, vỡ nứt. Những vết nức đó sẽ làm tôi đau khổ lúc ấy, nhưng nếu vượt qua được, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều”.

Văn Mai Hương tươi tắn chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp của mình

Đến thời điểm hiện tại, vụ việc Văn Mai Hương bị lộ clip nóng đang dần dần chìm xuống, đây có lẽ là khoảng thời gian giúp nữ ca sĩ bình tâm lại để vượt qua sóng gió. Tuy Văn Mai Hương vẫn chưa hề lên tiếng chính thức sau vụ việc nhưng rất nhiều khán giả yêu mến và các đồng nghiệp vẫn luôn âm thầm động viên tinh thần nữ ca sĩ.

Về phía Hacker PTG – kẻ phát tán clip nóng của Văn Mai Hương dường như đã “im hơi lặng tiếng”. Song những gì hắn gây ra cho nữ ca sĩ đã xâm phạm đến quyền riêng tư của công dân. Đây là hành động không thẻ chấp nhận được.

