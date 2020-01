Văn Mai Hương trải lòng vụ lộ clip nhạy cảm: 'Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em'

Những ngày cuối tháng 12/2019, cả làng giải trí Việt lẫn người hâm mộ hoang mang và vô cùng phẫn nộ bởi những clip nhạy cảm, riêng tư của nữ ca sĩ Văn Mai Hương bị kẻ xấu tung lên mạng xã hội . Có thể nói, đây là một scandal nặng nề và ảnh hưởng đến tâm lý của giọng ca Cầu hôn. Đã có lúc, cô quẫn trí tới mức muốn tìm đến cái chết. Thế nhưng, nhờ sự quan tâm, ủng hộ động viên của các anh chị em nghệ sĩ và cộng đồng mạng, Văn Mai Hương đã dần lấy lại sự bình tĩnh.

Văn Mai Hương đã lấy lại tinh thần lạc quan sau scandal lộ clip nhạy cảm

Sau một thời gian dài im lặng, ngày 8/1 vừa qua, nữ ca sĩ đã có động thái đầu tiên, lên tiếng về vụ clip nhạy cảm của bản thân mình. Trên trang cá nhân, mượn lời Chúa cô viết: "Lời Chúa dạy: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Ðừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa." Nói một tiếng xin lỗi với bản thân, bởi những năm qua đã không học cách yêu lấy mình. Và cảm ơn những gì đã qua để tôi được sống tiếp, mạnh mẽ hơn!".

Qua những dòng chia sẻ này, mọi người có thể thấy Văn Mai Hương đang ở trong trạng thái lạc quan, thông báo cho những ai yêu quý cô rằng mình vẫn ổn. Đồng thời, cô cũng coi mọi chuyện đã qua là một bài học để rút kinh nghiệm và từ đó để biết yêu thương bản thân hơn.





Cô từng đạt Á quân Vietnam Idol 2010

Phía dưới bài đăng của cô, diễn viên Thanh Hương bày tỏ hứng khởi: "Em quá tuyệt vời. Mọi người yêu em". Đàn anh Thái Dũng cũng nhắn gửi tới người em: "Vững tâm và mạnh mẽ em nhé". Đồng hành với Văn Mai Hương đã lâu, người anh thân thiết Trúc Nhân vui mừng viết: "Ye! Em tôi đây rồi".

Văn Mai Hương sinh năm 1994, tại Hà Nội. Cô được biết đến với danh hiệu Á quân của cuộc thi Vietnam Idol 2010. Nỗ lực xây dựng mình với hình tượng trong sáng cùng với giọng hát khỏe khoắn, đầy nội lực, cô gái trẻ dành được nhiều sự mến mộ của khán giả.

Các ca khúc của Văn Mai Hương được giới trẻ yêu thích như: Chuyện tình nhà thơ, Nếu như anh đến, Ngày chung đôi, Cầu hôn và gần đây là Nghe nói anh sắp kết hôn, hợp tác với nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn.

Chuyện Tình Nhà Thơ - Văn Mai Hương [Official]