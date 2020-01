Vận mệnh năm Canh Tý của người tuổi Tý: Nhiều điều may đến, quý nhân phù trợ

Vận mệnh năm canh Tý của những người tuổi Tý sinh các năm 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 khá tốt đẹp. Vận may và quý nhân phù trợ sẽ đến và giúp đỡ họ lấy lại thế quân bình để phát triển.

Đôi nét về người tuổi Tý

Tính cách nổi bật của người tuổi Tý là lạc quan. Họ có năng lượng dồi dào, tràn đầy sức sống bởi vậy luôn được yêu quý. Họ cũng khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác nhưng vẫn tôn thờ ý kiến cá nhân hơn.

Nhìn chung người tuổi Tý đa số tử tế, tốt bụng. Tuy nhiên kỹ năng giao tiếp của họ không tốt lắm nên đôi khi bị cho là thô lỗ, bất lịch sự. Người tuổi Tý cũng khá giỏi tiết kiệm, thế nhưng thỉnh thoảng họ cũng phí tiền vào những thứ không cần thiết.

Người nam tuổi Tý thông minh và thích nghi nhanh với môi trường mới. Họ không quá can đảm nhưng bù lại rất sáng tạo và biết tận dụng thời cơ. Người nữ tuổi Tý lại thuộc tuýp khá truyền thống. Họ luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và là người phụ nữ của gia đình . Trong công việc, họ cũng rất tài giỏi và là người có trách nhiệm.

Vận mệnh năm Canh Tý của người tuổi Tý

Về tài vận, nhìn chung, năm nay người tuổi Tý được sao Chính Ấn chiếu rọi do đó đây là năm đặc biệt tốt cho những người tuổi Tý muốn phát triển sự nghiệp học hành. Việc thi cử để có bằng cấp hoặc tìm kiếm việc làm đều sẽ tốt đẹp. Ngoài ra, hợp lực của sao Tương Tinh và sao Kim Quỹ cũng có lợi cho việc thăng chức và dự trữ tiền tài. Người nữ tuổi này sẽ có tiền, có lộc từ các dự án tài chính, từ đó gia tăng tài sản tích lũy.

Tuy vậy, may mắn về tài chính trong năm nay không phải là cao. Tuổi Tý sẽ phải chi tiêu nhiều tiền vào việc ma chay hiếu hỷ hoặc mất trộm. May mắn trong việc đầu tư tài chính trong năm nay cũng không cao do đó người tuổi Tý nên tiết kiệm, dù chậm nhưng an toàn.

Về công việc, năm nay người tuổi Tý sẽ làm việc khá "điên cuồng", làm nhiều hơn nghỉ tuy nhiên cần làm việc cần nghiêm túc để tránh phạm sai lầm, đặc biệt là công việc cấp trên giao phó. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp nên cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đặc biệt là người tuổi Tý cần kín tiếng hơn, tuyệt đối không gây gổ, hung hăng. Chỉ như thế, trong năm Canh Tý này bạn mới có thể tránh được những kẻ soi mói, đặt điều. Cũng cần chú ý không nên tham gia đưa chuyện, buôn chuyện nếu không sẽ bị lợi dụng "ném đá giấu tay" mà không biết.

Về tình yêu, do công việc không mấy suôn sẻ, nhiều áp lực với tuổi Tý nên họ cau mày cả ngày. Điều này khiến họ giảm sức hấp dẫn trong mắt người khác giới và lại tiếp tục khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời. Nếu muốn có người yêu, người tuổi Tý nên nhờ cậy mai mối.

Còn với những người tuổi Tý đã có đối tượng kết hôn hoặc đã có gia đình, cần cố gắng trao đổi, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Khi có mâu thuẫn, cả hai nên bình tâm trò chuyện khéo léo. Năm nay người tuổi Tý cũng cần chu ý đến tác động tiêu cực của vận đào hoa, nếu ngoại tình hôn nhân sẽ rất dễ đổ vỡ.

Về sức khỏe, đây là năm bận rộn của người tuổi Tý nên Sức Khỏe của họ kém đi. Nếu có các thói quen xấu như hút thuốc, thức khuya thì cần bỏ ngay. Ngoài ra người tuổi Tý cũng cần chú ý cân bằng dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên. Lứu ý không nên lái xe trong tình trạng mệt mỏi, thiếu tập trung, không nên đi bộ bên sông, hồ...

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả luôn có cái nhìn lạc quan, tích cực. Your browser does not support HTML5 video. Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube

Kiều Đỗ (theo lnka, Dajiazhao)