Vào cuộc điều tra án mạng vợ chết, chồng bất tỉnh với nhiều vết thương tại nhà riêng

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Hà Trung hiện đang điều tra, làm rõ một vụ trọng án khiến một người tử vong, một người bị trọng thương hiện đang được cấp cứu.

Thông tin từ chính quyền xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, Thanh Hóa ngày 8/3 cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khiến 2 vợ chồng thương vong. Người vợ đã tử vong do vật nhọn đâm vào người, còn người chồng đang được cấp cứu tại Bệnh viện



Theo điều tra ban đầu, trước đó vào ngày 7/3, người dân xã Lĩnh Toại, xã này vừa được sấp nhập từ hai xã Hà Phúc và Hà Tại, nghe tiếng kêu cứu của chị Lê Thị T. (SN 1978) nên chạy tới kiểm tra.

Khi vào nhà thì phát hiện chị T. nằm trên giường với nhiều vết thương. Còn anh Đào Xuân H. (SN 1975) là chồng chị T. bất tỉnh trên ghế giữa nhà. Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện Hà Trung cấp cứu. Tuy nhiên chị T. được xác định đã tử vong.

Nơi xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc. Theo hàng xóm của nạn nhân, giữa 2 vợ chồng anh H. và chị T. gần đây thường xuyên to tiếng, mâu thuẫn. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo thông tin trên Báo Tuổi Trẻ , vào ngày 1/2/2019, Công an huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn, Thanh Hóa nhận được tin báo tại khu 1, thị trấn Quan Sơn có nạn nhân nữ bị tử vong, trên cơ thể có vết đạn bắn xuyên vai trái.

Khai thác thông tin ban đầu, Công an huyện ghi nhận sáng 1/12, ông V.V.Ph. (53 tuổi) bế bà N.T.O. (54 tuổi, vợ ông Ph.) đã tử vong từ rẫy về nhà. Sự việc sau đó được chính người thân của ông Ph. trình báo với Công an huyện.

Ngay trong ngày 1/12, lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Quan Sơn đã khám nghiệm hiện trường vụ án, khám nghiệm tử thi nạn nhân, cũng như lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, gia đình ông V.V.Ph. có hộ khẩu thường trú tại khu 1, thị trấn Quan Sơn. Tuy nhiên, thời gian trước khi xảy ra vụ việc, ông Ph. cùng vợ là bà N.T.O. thường lên chòi canh trên khu vực làm nương rẫy trồng hoa màu của gia đình , cách nhà riêng khoảng 1km để ở.

Tập tục, thói quen của đồng bào dân tộc Thái ở địa phương có thói quen sử dụng súng săn để bắn, đuổi thú rừng.

