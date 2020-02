Vào tận bệnh viện gây sự với bác sĩ để làm video câu like về virus corona

Trong khi đội ngũ y bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa cho các bệnh nhân nhiễm virus corona mới (2019-nCoV) thì vẫn có những người đang tâm phá hoại, tìm tới tận bệnh viện gây sự với bác sĩ chỉ để... câu like.

Mới đây, trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Trí Thức Trẻ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã có chia sẻ về những khó khăn vất vả của các nhân viên y tế khi chống chọi với dịch viêm phổi cấp di virus corona gây ra.

Theo bác sĩ Cấp, hiện Khoa đang đảm nhận điều trị 2 bệnh nhân dương tính với virus 2019-nCoV. Đến thời điểm này, cả hai đều có Sức Khỏe và tinh thần ổn định, tiến triển khả quan. Nếu tuần sau kết quả xét nghiệm là âm tính với virus corona, 2 bệnh nhân trên có thể được xuất viện.

Ngoài chăm sóc các bệnh nhận nhiễm và nghi nhiễm virus corona, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương còn phải đảm nhiệm các nhiệm vụ khác như: Tổ chức hoạt động cách ly, công tác đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên của bệnh viện, đào tạo tập huấn cho người lao động… Tuy nhiên, theo Trưởng khoa Cấp cứu, việc các nhân viên y tế tại bệnh viện đang phải chịu quá tải không phải vì những hoạt động trên mà do ảnh hưởng của FAKE NEWS - tin tức giả.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Theo bác sĩ Cấp, tin giả làm cho xã hội bị nhiễu loạn, tạo ra những lo lắng hoặc chủ quan không cần thiết, khiến cho người dân chạy theo những xu hướng cực đoan kỳ dị.



"Thậm chí còn xuất hiện cả lời kêu gọi kinh khủng là uống nước tiểu để phòng và chữa virus corona thì không còn gì để nói… Những thông tin sai nghiêm trọng như vậy chỉ dẫn đến quá nhiều sự rối loạn".

Đáng chú ý, hôm 31/1 vừa qua còn có người vào tận bệnh viện để gây sự với bác sĩ nhằm mục đích... câu like. Cụ thể, theo lời bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, vào thời điểm trên, một người đã hùng hổ vào bệnh viện gây sự, quát nạt nhân viên y tế. Họ yêu cầu được xét nghiệm trong khi không có dấu hiệu hay yếu tố nào cho thấy cần thiết phải xét nghiệm. Khi nghe nhân viên y tế giải thích thì họ bắt bẻ và gây sự ồn ào.

Mục đích của đối tượng này là gây sự với nhân viên y tế với hy vọng nhân viên y tế phản ứng lại một cách không phù hợp để quay clip. Khi đó họ sẽ có được một thứ cực kỳ "hot trend" để câu view, câu like trên mạng xã hội.

Đáng buồn hơn nữa là những chiêu trò câu like như trên không phải lần đầu tiên mà vụ dịch nào cũng có. Hành động này gây ức chế cho các nhân viêm y tế và làm phân tán nguồn lực một cách lãng phí.

Thay vì tập trung nhân viên y tế để chăm sóc, điều trị cho 2 bệnh nhân thực sự dương tính với virus corona thì hôm cuối tuần vừa rồi, các y bác sĩ phải đi giải thích cho khoảng 30 người khác kéo đến bệnh viện vì... lo lắng.

"Chúng tôi ai cũng phải gồng mình lên gấp 2 gấp 3 lần bình thường để chống dịch... Chúng tôi quá mệt mỏi, chúng tôi quá kiệt sức vì fake news, câu views và những thứ gây sự như thế. Không phải lúc nào chúng tôi cũng bình tĩnh được đâu", bác sĩ Nguyễn Trung Cấp bức xúc.

Đội ngũ y bác sĩ đang phải gồng mình gấp 2-3 lần để chống dịch.

Liên quan đến vấn đề xuất hiện nhiều tin giả liên quan đến virus corona, mới đây, đã có rất nhiều Facebooker bị công an triệu tập, xử lý.

Như trường hợp của đối tượng Nguyễn Công Hoàng (38 tuổi, ở huyện Tiên Du) tung tin tại Bắc Ninh có hơn 4.000 người Trung Quốc sinh sống, làm việc và một số vừa về Trung Quốc ăn Tết và quay lại Việt Nam, mang mầm virus corona. Đối tượng Nguyễn Quý Trọng (30 tuổi, trú tại Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội) đăng tải thông tin lên facebook cá nhân cho biết một bệnh viện đa khoa của huyện Thạch Thất có bệnh nhân dương tính với virus corona. Đối tượng V.A.T. (25 tuổi, trú ở xã Sín Chèng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) dùng tài khoản Tsis Nkag Siab với nội dung: "Tuyên bố với anh em đừng ra hội Pha Long nữa có 3 người chết do bệnh từ Trung Quốc sang"...

Tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận vì thiếu hiểu biết hoặc để câu like, câu views, các đối tượng trên đã bị xử phạt theo quy định tại Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Tâm sự của những y bác sĩ đang "chiến đấu" với virus corona

Kiều Đỗ (t/h)