Vay 600 triệu không trả còn bắn chủ nợ, gã đàn ông 'sa lưới' sau hơn 2 năm trốn nã

Ngày 14/3/2017, Cao Quang Khải đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai khởi tố về tội "Giết người". Đến ngày 30/3/2017, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định truy nã bị can Khải.



Tin tức mới nhất ngày 20/12, lãnh đạo Công an phường Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội ) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm - Cao Quang Khải (SN 1969, HKTT: 201 C Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội). Khải là kẻ nằm trong diện bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, vào năm 2014 Khải có vay của ông T. (54 tuổi, trú tại Hà Nội) 600 triệu đồng. Sau đó, ông T. nhiều lần gặp đòi tiền nhưng Khải khất lên khất xuống và không chịu trả.



Đối tượng Khải bị truy nã. Ảnh: Công an cung cấp.



Báo Zing thông tin, đến tháng 2/2017, Khải tiếp tục bị ông T. đòi tiền nhưng nhưng nhất quyết không trả mà còn chửi bới, thách thức và đe dọa chủ nợ

Biết được chuyện này, vào đếm 11/2/2017, con trai của ông T. cùng một số người mang theo kiếm đã tìm đến nhà Khải để đe dọa. Đến nơi, nhóm này xông vào đạp cửa và chửi bới thì Khải bất ngờ cầm súng ngắn bắn qua ô khóa cửa 1 phát trúng tay một người rồi bỏ trốn.





Ngày 14/3/2017, Cao Quang Khải đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai khởi tố về tội " Giết người ". Đến ngày 30/3/2017, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định truy nã bị can Khải.

Đến ngày 16/12, Cao Quang Khải bị bắt giữ khi đang trốn tại khu vực phường Mỹ Đình 2.

Theo báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an phường Hàng Bài cho biết, trước khi bắt giữ bị can, đơn vị đã phát hiện và theo dõi đối tượng Khải ở Hà Nội trong một thời gian dài. Đến ngày 16/12, Cao Quang Khải bị bắt giữ khi đang trốn tại khu vực phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).





Theo đó, Khải là đối tượng xã hội có tiền án tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời điểm hiện tại, đối tượng này đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý.

Your browser does not support HTML5 video.

Tóm gọn đối tượng dùng súng bắn chủ nợ trọng thương. Nguồn: THCT.

Thùy Nguyễn (t/h)