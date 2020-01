 VCK U23 Châu Á: 'Đầu tàu' U23 Jordan 'run sợ' điểm mặt bộ tứ đáng gờm của U23 Việt Nam

Nếu như đội tuyển U23 Việt Nam vẫn giữ kín các thông tin về sự chuẩn bị cho buổi tập luyện trước lượt trận thứ 2, bảng D VCK U23 Châu Á 2020 vào tối nay, thì phía đối thủ U23 Jordan lại tỏ ra thoải mái, trước vấn đề này.

Sau buổi tập của đội, HLV Abdel-Qader đã dành ít phút để trả lời các câu hỏi báo chí. Lời đầu tiên, HLV Abdel-Qader đã có những chia sẻ ấn tượng của ông về U23 Việt Nam. Ông cho biết rằng, các thế hệ bóng đá trẻ ở Việt Nam trong những năm qua. Ông đã xem qua nhiều trận đấu của U23 Việt Nam và ở trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 UAE, vị HLV này đã dành hẳn thời gian để theo dõi toàn bộ diễn biến trận đấu.



HLV Abdel-Qade tỏ ra dè chừng trước Tiến Linh, Quang Hải

HLV Abdel-Qader chia sẻ: "Tiến Linh, Quang Hải, Đức Chinh và Hoàng Đức là những nhân tố cần phải để ý. U23 Jordan đang dẫn đầu và tôi hy vọng có một chiến thắng để đi thẳng vào vòng đấu tiếp theo".

Trong đó, bộ tứ đáng gờm của phe đối thủ làm ông lo sợ nhất là: "U23 Việt Nam có nhiều cá nhân xuất sắc có thể tạo nên đột biến như Tiến Linh, Quang Hải, Đức Chinh và Hoàng Đức. Chúng tôi hi vọng có thể phong tỏa những cầu thủ này trên sân khi đối đầu, nhằm giành được chiến thắng thứ hai liên tiếp và thẳng tiến vào tứ kết".





Thuyền trưởng U23 Jordan nhận định U23 Việt Nam là đội bóng mạnh, các cầu thủ được tổ chức rất tốt, dày dạn kinh nghiệm thi đấu, hàng thủ chắc chắn, tốc độ và quan trọng là tinh thần đồng đội rất cao.

"U23 Việt Nam là đội bóng mạnh, được dẫn dắt bởi HLV tài ba. Các cầu thủ Việt Nam rất tiềm năng và hứa hẹn, từ lứa U19 tới U23 và ĐTQG. U23 Jordan áp dụng rất nhiều chiến thuật và sơ đồ linh hoạt, tùy theo mỗi trận đấu, chứ không chỉ 3-4-3”.

Ở VCK U23 châu Á 2020, U23 Jordan đã có khởi đầu tốt khi thắng 2-1 trước U23 CHDCND Triều Tiên. Tại bảng xếp hạng của bảng D, đội này đã mang về 3 điểm, tạo khoảng cách 2 điểm trước Việt Nam và UAE.

Như vậy, đối thủ của thầy trò HLV Park đang có cơ hội lớn để lấy một trong hai suất đi tiếp. Với vị thế này,





