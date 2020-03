Những vết bầm tím trên cơ thể cảnh báo nguy cơ mắc căn bệnh đáng sợ ngang ngửa ung thư

Ngay cả trẻ em cũng có thể bị bầm tím do đeo cặp quá nặng. Nhiều người tin rằng những vết bầm này không quá nguy hiểm nhưng đây là một minh chứng rằng bạn đã làm việc quá sức.



Uống thuốc



Loại thuốc phổ biến nhất khiến máu lỏng hơn và có thể dẫn đến vết bầm tím là aspirin.



Nếu nhận thấy mối liên hệ giữa việc dùng thuốc và viêm trên da, bạn nên đi khám bác sĩ. Rất có thể bạn sẽ cần phải ngừng dùng thuốc để tránh chảy máu trong.



Bệnh về máu



Bệnh về máu và mạch máu có thể gây ra vết bầm tím. Giãn tĩnh mạch, von Willebrand, giảm tiểu cầu hoặc bệnh bạch cầu thường được gây ra bởi các vấn đề với lưu thông máu.



Nếu bạn phát hiện bầm tím trên da cùng các triệu chứng đáng lo ngại khác như: đau và sưng chân, chảy máu nướu, các đốm mao mạch nhỏ trên cơ thể hoặc chảy máu cam, cần đi khám bác sĩ gấp.



Thiếu chất dinh dưỡng



Một số vết bầm tím không giải thích được có thể là một tín hiệu cho thấy cơ thể thiếu các yếu tố cần thiết. Ví dụ, B12 tham gia sản xuất máu, vitamin K chịu trách nhiệm cho quá trình đông máu và vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra mô mới. Không có nó, cơ thể dễ xuất hiện dấu hiệu như trên.



Một loại vitamin rất quan trọng khác là P. Nếu không có loại vitamin này, việc sản xuất collagen là không thể, do đó các mạch trở nên mỏng dẫn đến tình trạng xấu đi của da.



Ngoài ra, cân bằng sắt rất quan trọng đối với cơ thể. Khi thiếu hoặc quá nhiều sắt cũng khiến mao mạch trở nên tồi tệ hơn. Do đó, bạn nên tự kiểm tra xem cơ thể thiếu vitamin gì và cải thiện chế độ ăn uống của mình.



Nguồn vitamin P là trà xanh tươi, táo, bí ngô và tỏi. Vitamin K có thể được tìm thấy trong chuối, trứng, các loại hạt và cá béo. B12 có thể được tìm thấy trong gan, cá, phô mai và rau diếp.



Mất cân bằng nội tiết tố



Thay đổi liên quan đến tuổi



Hệ thống mạch máu trở nên yếu dần theo tuổi tác và các mô mất tính đàn hồi. Những vết bầm tím liên quan đến tuổi chủ yếu xuất hiện ở chân. Chúng xuất hiện do những tác động mờ nhạt nhất mà bạn không nhận thấy.



Bệnh tiểu đường

Máu và đường là những thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi ai đó đề cập đến căn bệnh này. Bệnh tiểu đường có ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình lưu thông máu, do đó cơ thể rất dễ bị bầm tím. Bởi vậy, những vết bầm tím có thể là triệu chứng của bệnh này ở giai đoạn rất sớm.



Các triệu chứng khác: Thường xuyên khát nước, vết thương lâu lành hơn, mệt mỏi nhanh chóng, thị lực mờ và có những đốm trắng trên da.



Vết bầm khi nào nguy hiểm?



Hầu hết ngay sau khi bị thương, vết bầm chuyển sang màu đỏ. Đây là màu của máu dưới da. Sau một thời gian, cơ thể bắt đầu phá vỡ máu và vết bầm tím trở thành đen, xanh hoặc thậm chí là tím. Trong vòng 5 đến 10 ngày, vùng bị thương sẽ chuyển sang màu vàng hoặc xanh. Và giai đoạn cuối cùng là 10-14 ngày sau chấn thương khi khu vực này chuyển sang màu nâu và sau đó chuyển sang màu sáng hơn.



Chú ý: Thông thường, vết bầm mờ dần hoàn toàn trong vòng 2 tuần sau khi bị thương. Vì vậy, nếu bạn thấy bất kỳ màu nào khác với màu mô tả ở trên hoặc nếu vết bầm không biến mất 2 tuần, bạn nên đi khám bác sĩ.

Công dụng của Nước Ép Bầu đối với bệnh nhân tiểu đường. Nguồn: Check Sức Khỏe