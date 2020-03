Vết máu trên cánh cửa tố cáo tội ác tày trời của kẻ sát hại sư thầy và phật tử chùa Quảng Ân

Chiều ngày 23/3, tại chùa Quảng Ân (cũ, thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận ), người dân phát hiện thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi) tử vong trong căn phòng phía sau nơi thờ tự. Cạnh đó là phật tử Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, người đi làm công quả tại chùa). Một nạn nhân duy nhất may mắn sống sót là bà Nguyễn Thị Phượng (44 tuổi, mẹ ruột của nạn nhân Yến).

Xác định đây là vụ trọng án nên Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận vào cuộc điều tra, nhanh chóng truy bắt hung thủ gây án. Sau 48 giờ truy án quyết liệt, Công an đã bắt giữ được nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm khi hắn đang lẩn trốn ở quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 27/3, Công an đưa nghi can đến TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thu thập 3 chiếc điện thoại, hai chum chìa khóa và vòng hạt tang vật. Sau đó, tiếp tục di lý nghi phạm về Bình Thuận để điều tra.

Tang vật Tâm lấy sau khi gây án mạng

Đến chiều ngày 27/3, Công an dựng lại hiện trường vụ án để đối chiếu với lời khai của hung thủ. Bước đầu, Công an xác định dấu máu dính trên cửa gỗ nơi phòng thượng tọa Thích Nguyên Lộc và 2 mẹ con bà Phượng trùng khớp với lời khai của nghi can khi ra tay giết người . Đó là dấu máu do Tâm bị trầy xước tay dẫn đến chảy máu trong quá trình mở cửa rời khỏi hiện trường.

Theo phác thảo điều tra của Công an trước đó: Hung thủ đã giật cửa căn phòng, dùng hung khí là vật tày tấn công thượng tọa Thích NGuyên Lộc khi ông đang nằm trên võng. Nghe thấy tiếng động, mẹ con bà Phượng từ phòng phía sau mở cửa chạy vào thì bị hung thủ tấn công. Khi thấy cả 3 nạn nhân nằm bất động tưởng đã tử vong thì Tâm rời khỏi hiện trường.

Trong quá trình điều tra, Công an cũng tiến hành trích xuất camera an ninh ở khu vực xung quanh thì phát hiện hung thủ tẩu thoát ra quốc lộ 1 hướng đi La Gi. Song thời điểm đó Công an không có thông tin nhận dạng hung thủ nào cụ thể. Bà Phượng – nhân chứng duy nhất sống sót cũng không đưa ra được thông tin có giá trị.

Những tưởng công tác điều tra rơi vào bế tắc thì ban chuyên án nhận được quyền tin quý giá và ngay lập tức Nguyễn Thanh Tâm rơi vào tầm ngắm. Lý do là, sau khi vụ án xảy ra, Tâm bỗng dung biến mất khỏi địa phương. Hơn nữa, nhà tâm chỉ cách hiện trường khoảng 400 mét.

Chân dung kẻ sát nhân Nguyễn Thanh Tâm

Cơ quan điều tra tìm hiểu thì được biết, Tâm là một phật tử thường xuyên đến chùa và khá thân thiết với những người trong chùa. gia đình tâm thuộc hàng khá giả, có xe hơi. Mới đây còn xây nhà tiên tỉ, Tâm lại mới cưới vợ một năm. Tâm làm nghề lái xe nên việc đi khỏi địa phương là bình thường. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phát hiện ra dấu máu lạ trên cánh cửa lên quyết tâm truy bắt đối tượng Tâm.

Đêm 25, rạng sáng ngày 26/3, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Tâm khi hắn đang lẩn trốn trong phòng trọ ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM. Ngay sau đó, Tâm bị di lý về Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và đích thân Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, lấy lời khai.

Từ lời khai của Tâm, Công an áp giải hắn đến Đồng Nai để vớt điện thoại, tràng hạt… mà Tâm đã vứt trên đường bỏ trốn. Tâm khai, số tài sản này Tâm lấy sau khi sát hại các nạn nhân.

Trên đường lẩn trốn do sợ bị cơ quan chức năng định vị điện thoại ra nên đã để tất cả tang vật trong một túi nylon rồi vứt xuống mương nước.. 3 chiếc điện thoại được xác định là của mẹ con bà Phượng.

Bước đầu nghi can khai, vào chùa trộm cắp tài sản là để lấy tiền trả nợ. Đến rạng sáng ngày 23/3 đã cầm khúc gỗ vào chùa định trộm thì bị phát hiện nên tay sát hại các nạn nhân.

Thời điểm phát hiện thi thể các nạn nhân rất nhiều người dân đã đến xem

