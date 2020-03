Vết xước trên tay và lời khai vụng về hé lộ tội ác tầy trời của ả đàn bà bán cơm bình dân

Chính cái nghề “buôn nước bọt” đã đưa đẩy bà thầy bói dạo và Bờ xích lại gần nhau rồi chuyển về ở chung một phòng trọ. Nhưng do mâu thuẫn tiền bạc, Bờ xuống tay sát hại nạn nhân với 6 vết chém trên người.

6 nhát dao oan nghiệt trên người bà thầy bói dạo

Rạng sáng, Công an quận Gò Vấp nhận được tin báo, một người phụ nữ bị chém tử vong tại phòng trọ, có dấu hiệu giết người , trộm cắp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Gò Vấp và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh đã buộc kẻ sát nhân cúi đầu nhận tội.

Theo hồ sơ vụ án, cái chết của bà thầy bói dạo Huỳnh Thị Lũy (SN 1950, quê ở Phú Yên) được phát hiện vào lúc 5h30 sáng ngày 5/5/2009 tại phòng trọ trên đường Quang Trung (thuộc KP14, P10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã xuống phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng.

Qua khám nghiệm sơ bộ xác định, cửa phòng trọ khép hờ, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm quay mặt vào tường. Trên thi thể phát hiện 6 nhát chém, máu chảy nhiều dưới nền nhà, có dấu hiệu đông lại. Ngoài ra còn phát hiện phòng trọ lộn xộn, tài sản của nạn nhân có dấu hiệu bị mất trộm.

Quận Gò Vấp - nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

Theo cơ quan Công an quận Gò Vấp, người phát hiện thi thể nạn nhân đầu tiên là Võ Thị Bờ (SN 1962, quê ở Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Bờ là người sống chung phòng với nạn nhân Lũy. Công an đã mời Bờ về trụ sở lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Bờ khai báo, vào thời điểm phát hiện thi thể là lúc vừa đi chợ về. Toàn bộ tài sản trên người nạn nhân gồm 3 chiếc nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền 1 lượng, 1 vòng tay 1 lượng đã biến mất. Bờ còn nói với điều tra viên rằng, có thể hung thủ đã ra tay sát hại bà Lũy trong thời điểm Bờ đi chợ.

Tuy nhiên, có một điểm khiến điều tra viên nghi ngờ về lời khai của bờ đó chính là vết máu đông ở hiện trường. Cơ quan điều tra nhận thấy, lời khai này không phù hợp bởi có nhiều khả năng nạn nhân đã bị sát hại từ lúc nửa đêm chứ không phải là lúc Bờ vừa đi chợ về.

Hơn nữa, theo lời khai của các nhân chứng khác về diễn biến trước, trong và sau vụ án cũng không trùng khớp với những gì Bờ đã khai báo với cơ quan điều tra. Công an quận Gò Vấp và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản mà khả năng hung thủ là người có quan hệ thân thiết với nạn nhân.

Kế hoạch giết người cướp của lúc nửa đêm

Theo lời khai của người chủ nhà, nạn nhân đã trọ ở đây từ năm 2006, có hai người con là Việt kiều Mỹ. Song do mẹ con có nhiều bất hòa nên ít liên lạc với nhau. Bà Lũy sống ở đây một mình, hành nghề xem bói dạo để kiếm tiền sinh sống qua ngày.

Hàng ngày, bà Lũy hay dạo quanh các chợ ở Gò Vấp để xem tướng số. Và chính cái nghề “buôn nước bọt” ấy đã xô đẩy bà gặp được Võ Thị Bờ. Thời điểm hai người gặp nhau là vào tháng 7/2008 tại quán cơm bình dân của Bờ ở một con hẻm gần Phòng Giáo dục quận Gò Vấp.

Đôi ba ngày bà Lũy lại ghé quán cơm của Bờ và nói chuyện phiến. Bà Lũy cũng tiện chuyện chia sẻ về việc làm ăn, tương lai, hậu vận, thế là dần dần tình cảm của hai người trở nên thắm thiết hơn. Mỗi ngày, họ lại có một câu chuyện mới về hoàn cảnh, số phận của mình để kể cho nhau nghe.

Vào một ngày nọ, bà Lũy nói Bờ dọn về ở chung phòng trọ với mình để tiết kiệm chi phí. Đồng thời, Bờ cũng có thể tìm địa điểm mở quán cơm ở gần nơi trọ. Sau khi ổn định chỗ ở và hàng quán, ngày ngày cứ khoảng 3h sáng là Bờ dậy đi chợ, đến khoảng 5h30 thì về phòng trọ thay quần áo rồi ra mở hàng cơm.

Liên quan đến chuyện hàng cơm, Bờ khai, khi đang đi chợ thì bà Lũy còn ngủ trên giường. Như thường lệ, khi rời khỏi phòng trọ Bờ chỉ khéo hờ cửa. Có thể, sự sơ xuất này của Bờ đã khiến kẻ gian đột nhập vào phòng và ra tay với bà Lũy.

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường

Tuy nhiên, người chủ xóm trọ lại khẳng định, mỗi phòng trọ đều có một chìa khóa riêng. Sau mỗi lúc ra vào thì cửa được mọi người khóa lại cẩn thận. Nếu có kẻ gian vào sát hại nạn nhân thì chúng đi bằng con đường nào?

Từ những tình tiết trên, Công an tiến hành xác minh, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Sau khi nghiên cứu kỹ hiện trường, lời khai của Bờ, lời khai của các nhân chứng khác thì xác định, khả năng Bờ chính là ngi phạm gây án.

Trong quá trình lấy lời khai, điều tra viên phát hiện vết xước trên bàn tay Bờ. Nghi ngờ đây là vết xước do ẩu đả với bà Lũy để lại nên cơ quan điều tra đã truy xét kịch liệt. Ban đầu, Bờ nói rằng là do dao cứ trong quá trình cắt thịt. Song dấu vết trầy xước này rát mới, không phù hợp với lời khai. Khi các điều tra viên tiến hành thực nghiệm ngay chi tiết này thì Bờ lúng túng, không làm lại được.

Xác định, Bờ có nhiều điểm nghi vấn nhưng chưa kể kết luận rằng ả là kẻ giết người, cướp tài sản nên cơ quan chức năng chri đạo các chỉ huy tật trung điều tra về đối tượng Bờ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm, sau 22 tiếng truy vấn, các điều tra viên đã buộc Bờ cúi đầu nhận tội.

Bờ khai nhận, do quán cơm ế khách dẫn đến phải đóng cửa, chủ lấy lại amtwj bằng nên cuộc sống của Bờ rơi vào bế tắc. Bờ đã vay bà Lũy 5 triệu đồng để xoáy sở làm ăn. Nhưng do buôn bán lặt vặt không lãi lời, trong khi số lãi suất đã lên đến 13 triệu đồng khiến Bờ không còn khả năng trả. Trong khi đó, bà Lũy liên tục đòi tiền và còn đen dọa: “Nếu bà không trả thì tôi cho xã hội đen cắt lỗ tai rồi đưa bà đi ở mướn để trừ nợ".

Đến đêm ngày 5/5/2009, Bờ vừa đi chơi về thì bị bà Lũy chửi bới, đuổi khỏi phòng trọ. Bờ đã hạ giọng năn nỉ nhưng bà Lũy không chịu thế là hai bên xảy ra mẫu thuẫn, cãi vã. Cũng đúng lúc này, Bờ nảy sinh ý định sát hại chủ nợ để trả thù.

Vào lúc 2h30 ngày 6/5, khi bà Lũy đang say giấc thì Bờ dùng dao chém nạn nhân. Bà Lũy tỉnh giấc, chống cự, cào cấu vào tay Bờ nhưng sau đó vẫn bị ả đàn bà độc ác sát hại. Khi thấy nạn nhân đã chết, Bờ lấy hết nữ trang trên người, thay quần áo, cầm con dao hung khí ra chợ Gò Vấp vứt.

Xong xuôi đâu đấy, Bờ đến phòng trọ của các con ở phường 5, quận Gò Vấp gọi cửa xin đi vệ sinh nhờ rồi lén giấu nữ trang cướp được vào tủ quần áo của con. Riêng tờ 100.000 đồng, 5 tờ tiền ngoại Bờ mang đi chợ, chỉ giữ lại trong người 1 tờ tiền ngoại để lấy may.



Để đánh lạc hướng điều tra, Bờ gửi hàng quá cho một người tiểu thương gần đó trông coi giùm rồi về phòng trọ giả vờ phát hiện thi thể bà Lũy. Nhưng hành vi tội ác đã bị vạch trần sau chưa đầy 24 giờ. Bờ đã phải trả giá cho tội ác bằng bản án nghiêm khắc của Pháp luật

