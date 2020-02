Vì dịch bệnh phải ở trong nhà quá lâu, cô gái tranh thủ múa kiếm 'giãn gân cốt' khi đi vứt rác

Với diễn biến dịch viêm phổi do chủng mới của virus Corona ngày càng nghiêm trọng, Chính phủ Trung Quốc khuyến cáo người dân nên tự cách ly ở nhà, hạn chế ra ngoài, tụ tập chốn đông người, nếu ra ngoài thì nên đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm virus. Vì thế trong những ngày này, ngoài đường thì vắng vẻ còn người dân Trung Quốc thì phải luẩn quẩn trong nhà và tự tìm thú vui cho mình.

Vào ngày 10 tháng 2, một video hài hước đã được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng. Một cô gái trẻ ở Tứ Xuyên khi xuống dưới nhà vứt rác đã cầm theo kiếm múa dăm ba động tác "giãn gân cốt" vì phải đóng cửa trong nhà lâu ngày. Động tác của cô trôi chảy thanh thoát, nước chảy mây trôi, trên người còn mặc nguyên đồ ngủ và đeo khẩu trang kín đáo.

Video "Cô gái trẻ tránh thủ vất rác đem kiếm ra múa để giãn gân cốt" đang gây sốt cộng đồng mạng tại Trung Quốc (Video: Tencent)

Cô gái trẻ cho hay mình đã học múa kiếm từ năm lớp 7 cho đến bây giờ cũng được gần 10 năm. Cho nên tập múa kiếm đã là một thói quen hằng ngày với cô. Do hiện nay tình trạng bệnh dịch khá nguy hiểm nên việc đến lớp luyện võ cũng bị đình trệ, cô cảm thấy khá bí bách khi hằng ngày bản thân phải ở trong nhà, ăn ngủ và lướt web theo dõi, cập nhật thông tin. Cô cũng dành thời gian tập luyện trong nhà nhưng bằng đó là chưa đủ.

Clip được người bạn ghi lại chia sẻ rằng đây không phải là lần đầu tiên bạn cô “múa may” như vậy. Hằng ngày, khi cô bạn đi vứt rác đều tranh thủ mang kiếm rồi làm “vài đường” để giãn gân cốt cho đỡ bức bối trong người rồi lại bình tĩnh rời khỏi như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này lặp lại nhiều lần khiến cho người bạn cảm thấy rất thú vị nên đã “lén” quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội cho mọi người.

Video đăng tải lên đã nhận được sự thích thú của mọi người. “Tôi cũng học múa kiếm và phải công nhận kỹ thuật của cô bé này đúng là rất mềm mại, thanh thoát. Đường đi của kiếm dứt khoát thật” – một cư dân mạng bình luận

“Đúng là tôi phải tìm một việc gì đó để luyện tập hằng ngày thay vào việc cứ ở mãi trong nhà thế này”

“ Nhìn kìa, cô ấy đi vứt rác mà cũng thần thái thế kia cơ mà”

“Dùng thanh kiếm sắc bén của mình để giết chết virus đi tiểu tỷ tỷ ơi”

Hiện video có lượng xem không ngừng tăng cao, trong thời gian căng thẳng này, những video như vậy cũng khiến người xem được thoải mái một chút.

Vứt rác xong thì phải luyện kiếm một chút cho đỡ bức bách (Ảnh: Tencent)

Theo cập nhật mới nhất từ South China Morning Post dẫn nguồn cơ quan chức năng Trung Quốc và các nước cho biết tính đến 6h30 ngày 12-2, tổng số người tử vong vì dịch virus corona trên thế giới là 1.112 ca, 44.794 ca nhiễm. Số người hồi phục là 4.657.

Trong đó tại Việt Nam ghi nhận 15 trường hợp nhiễm bệnh, 12 người Việt Nam, 1 người Việt quốc tịch Mỹ và 2 người Trung Quốc.

Cũng theo báo theo báo South China Morning Post, Cơ quan nghiên cứu y sinh của chính phủ Mỹ đang chuẩn bị thử nghiệm một số loại thuốc để đối phó dịch virus corona chủng mới.

Theo đó, Viện Bệnh truyền nhiễm và Dị ứng quốc gia Mỹ (NIAID) đang chuẩn bị các phác đồ "thí nghiệm trong ống nghiệm" (Invitro) và “thí nghiệm trên cơ thể sống” (In vivo). Qua đó cho thấy “sự hứa hẹn” của thuốc kháng virus Remdesvir trong cuộc chiến chống lại chủng virus corona mới ở các mô hình nghiên cứu trên động vật.

Bích Ngọc (biên dịch)

Theo ChinaNews