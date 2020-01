Vì ghen tuông, chồng sát hại vợ rồi tự tử ngày giáp Tết

Qua kết quả điều ta ban đầu, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định có thể người chồng đã sát hại vợ rồi tự tử vì ghen tuông.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa qua trên địa bàn đã xảy ra một vụ án mạng khiến một cặp vợ chồng tử vong. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim C. (SN 1977, trú hẻm 146 đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) và chồng là ông Nguyễn Khắc P. (SN 1974).

Theo thông tin ban đầu, khuya 20/1 (tức 26 Tết), anh N.M.T. (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân) - con trai hai nạn nhân đi chơi về thì phát hiện mẹ mình là bà Nguyễn Thị Kim C. nằm tử vong dưới sàn nhà và cha là ông Nguyễn Khắc P. cũng nằm gục chết bên cạnh. Tại nơi 2 nạn nhân nằm còn có một con dao còn dính máu.



Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra nguyên nhân vụ việc. Kết quả khám nghiệm cho thấy, bà C. tử vong với 2 nhát đâm ở vùng cổ.

Theo nguồn tin của báo Tổ Quốc, bước đầu, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định, ông P. đã sát hại vợ mình rồi tự tử, nguyên nhân có thể là do ghen tuông. Hiện vụ việc đang được tiếp tục được điều tra làm rõ.

Như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin trước đó, trong ngày giáp Tết trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng đã xảy ra một vụ án mạng khiến một cặp vợ chồng tử vong. Nguyên nhân vụ án đau lòng này cũng được xác định là do ghen tuông.

Cụ thể, vào khoảng 22h30 ngày 21/1, người thân phát hiện chị Võ Thị Tr. (SN 1990, ngụ thôn 4, xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) tử vong bất thường trên giường ngủ, trên đầu có vết thương. Còn anh Trần Văn A. (chồng chị Tr., SN 1990) tử vong trong tư thế treo cổ ở vườn nhà.

Lãnh đạo Công an Huyện Tiên Phước cho biết thời gian gần đây, vợ chồng thường hay ãi cọ do ghen tuông, rất có thể đó chính là nguyên nhân dẫn đến án mạng kinh hoàng: "Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa vợ chồng. Hai nạn nhân tử vong để lại hai đứa con nhỏ, một bé 4 tuổi và một bé mới 2 tuổi".

