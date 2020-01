Vì ghen tuông, người đàn ông chốt cửa, phóng hỏa thiêu rụi nhà `vợ hờ`

Ngày 5/1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông chốt cửa, phòng hỏa thiêu rụi nhà "vợ hờ" đến bỏng nặng xảy ra trên địa bàn.

Tài sản trong phòng trọ bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào tối muộn ngày 4/, người dân tá hỏa phát hiện một phòng trọ nằm trên hẻm 75 Bùi Dương Lịch, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM bốc lửa ngùn ngụt nên đã hô hoán dập lửa. Người dân phát hiện một người đàn ông bị bỏng nặng trong căn nhà đang bốc cháy, liền xông vào cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Được biết, căn phòng trọ trên do chị L.A.C cùng con gái thuê để sống chung với 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi. Vào đêm xảy ra vụ cháy, chị C. cùng người "chồng hờ" mâu thuẫn tình cảm do người này nghi ngờ chị C. có người khác. Cả hai lớn tiếng cự cãi một hồi rồi dẫn tới đánh nhau. Sau đó, chị C. dắt con gái nhỏ ra ngoài đường ngồi, bỏ mặc người đàn ông trong nhà.

Công an phong toả hiện trường.

Bực tức, người đàn ông khóa cửa phòng trọ rồi phóng hỏa thiêu đốt. Lúc này, người dân phát hiện có tiếng nổ lớn và thấy khói lửa bốc lên từ phòng trọ chị C. nên tri hô dập lửa, đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ việc. Chị C. cho biết chị cùng con gái thuê phòng trọ này để sống chung với người đàn ông trên từ vài ngày trước. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc đốt nhà phóng hỏa là do người đàn ông ghen tuông , nghị ngờ "vợ hờ" có nhân tình.

Nổi cơn ghen, phóng hỏa đốt nhà cha vợ. Clip: TH Cần Thơ

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó,vào ngày 10/12, trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một gia đình người tử vong thương tâm. Nạn nhân gồm anh K’Nhân (sinh năm 1997), chị Tô Thị Hiền (sinh năm 1995 - vợ anh K’Nhân), cháu Ka Mộc Trà (sinh năm 2017) và cháu Ka Thảo Nguyên (sinh năm 2019, đều là con của vợ chồng anh K'Nhân).

Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu được một can nhựa cháy dở, bật lửa gas. Cơ quan chức năng kết luận, người gây ra vụ cháy nhà là anh K'Nhân. Theo lời khai của hàng xóm, trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, anh K'Nhân có đi uống rượu, khi về nhà có to tiếng, mâu thuẫn với vợ. Có thể trong lúc nóng giận, anh đã khóa trái cửa, đổ dầu đốt rồi chặn cửa không cho vợ con thoát chạy, khiến cả gia đình tử vong thương tâm trong đám cháy.

Chi Nguyễn (t/h)