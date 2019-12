Vì món tiền bảo hiểm, chồng lên kế hoạch giết vợ, dựng hiện trường giả

Toà án địa phương ở Trung Quốc đưa ra xét xử vụ người đàn ông tên Trương Phàm sát hại vợ trong chuyến đi du lịch đến Phuket ( Thái Lan ) vì muốn hưởng số tiền bảo hiểm kếch xù. Tuy nhiên, do một số lý do từ phía nguyên đơn nên phiên xử sẽ được chuyển sang ngày 24/12/2019.

Chương Hồng Viện – trợ lý luật sư đại diện của nguyên đơn Phương Văn Xuyên cho biết, chắc chắn Trương Phàm sẽ phải chịu mức án cao nhất nên gia đình không có đơn kháng cáo.

Trước đó, tờ tin tức Bắc Kinh có đăng tải thông tin về vụ án này với nội dung như sua: Vụ án xảy ra vào hồi tháng 10/2018. Nạn nhân là Trương Anh (tên giả, vợ của Trương Phàm).

Thời điểm trước khi bị sát hại, Trương Anh cùng chồng là Trương Phàm và con gái đến Phuket (Thái Lan) du lịch. Tuy nhiên, Trương Anh đã tử vong trong chuyến đi định mệnh này.

Gia đình Trương Phàm

Ngay lập tức, Trương Phàm bị rơi vào vòng nghi vấn là hung thủ giết hại vợ. Gia đình Trương Anh cho biết, khi cô còn sống đã mua một gói bảo hiểm lớn, số tiền bảo hiểm người thân có thể nhận được sau khi cô xảy ra chuyện gì đó lên tới khoảng 30 triệu nhân dân tệ. Và đây có thể là nguyên nhân khiến cô bị sát hại.

Ngày 5/72019, tòa án Phuket đã đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên do số lượng nhân chứng quá nhiều, từ đó phiên tòa phải mở lại đến 5 lần và không thể kết thúc đúng thời hạn. Ngày 11/12/2019 cảnh sát đã mở cuộc điều tra về việc gian lận bảo hiểm của Trương Phàm.

Được biết, trong phiên tòa hồi tháng 3, bị cáo Trương Phàm đã đột ngột thay đổi lời khai và phủ nhận hoàn toàn hành vi tội ác của mình. Chính điều này đã khiến vụ án bị kéo dài thêm.

Liên quan đến những quyết định của tòa, Chương Hồng Viện cho biết, trong phiên tòa thứ 9, Trương Phàm đã rút toàn bộ lời thú tội của hắn. Đồng thời bào hắn ta tự bào chữa nó thành hành vi vô ý gây chết người.

Mức phạt cao nhất cho tội danh này là 20 năm tù. "Người nhà của nạn nhân chắc chắn không hài lòng". Luật sư nguyên đơn cho rằng tòa cần thận trọng trong việc cân nhắc hình phạt dành cho Trương Phàm về thái độ không thành thật của ông ta.

