Vì sao bệnh nhân thứ 34 mắc COVID-19 trở thành người 'siêu lây nhiễm'?

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đã ghi nhận tại Việt Nam, có 2 trường hợp được đánhg giá là "siêu lây nhiễm". Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân N.T.D. ở Vĩnh Phúc đã lây bệnh cho 6 người khác, bao gồm cả 4 thành viên trong gia đình

Thứ hai là trường hợp bệnh nhân thứ 34 tại Bình Thuận được xác định là nguồn lây bệnh cho 9 bệnh nhân khác. Đến ngày 14/3, bệnh nhân 34 đã lây cho 8 người tiếp xúc gần và 2 người tiếp xúc với người tiếp xúc. Các chuyên gia cho rằng có thể coi bệnh nhân này là trường hợp siêu lây nhiễm.

Bệnh nhân có nồng độ virus cao



Bệnh nhân thứ 34 là một nữ doanh nhân ở Bình Thuận xuất cảnh Việt Nam quá cảnh Incheon, Hàn Quốc, tới New York và Washington D.C.. Khi trở về bà quá cảnh qua Qatar, nhập cảnh TP HCM rồi về Bình Thuận.

Những người bị lây từ bệnh nhân này gồm người thân và nhân viên (F1), con của nhân viên và sui gia (F2); và hai thanh niên ở TP HCM có tiếp xúc trực tiếp với bà. Dự kiến số người mắc bệnh do lây nhiễm từ bệnh nhân thứ 34 sẽ còn tăng trong những ngày tới. Các chuyên gia đánh giá trường hợp của bệnh nhân thứ 34 tương tự như trường hợp bệnh nhân thứ 31 của Hàn Quốc, là nguồn lây bệnh cho hàng chục người khác.



Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam nhận xét trường hợp "bệnh nhân 34" ở Bình Thuận có nồng độ virus, bệnh trong thời kỳ khởi phát nên cơ thể thải virus mạnh. Người tiếp xúc gần hít phải giọt bắn nhỏ hoặc dịch tiết của người này dễ lây bệnh.

Bệnh nhân thứ 34 đang điều trị tại khu cách ly



Trong khi đó, ông Lương Ngọc Khuê - cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), phó trưởng tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, theo mô hình ở Trung Quốc - nơi bùng phát dịch thì 1 người bệnh có khả năng lây nhiễm cho 2-3 người khác. Tuy nhiên 2 trường hợp bệnh nhân ở Việt Nam nêu trên đã lây cho nhiều người hơn.



Về nguyên tắc càng tiếp xúc gần với nguồn bệnh thì nguy cơ lây bệnh càng tăng. Ông Khuê cho rằng quan điểm do nồng độ virus trong cơ thể người bệnh cao làm tăng nguy cơ phát tán virus chỉ là giả thiết. Bởi chỉ cần một con virus bắn ra từ người bệnh, bám trên bề mặt vật dụng mà người khác sờ phải, rồi không rửa tay sạch là đã có nguy cơ nhiễm bệnh.



Phạm vi tiếp xúc rộng



Bệnh nhân từ Mỹ về ngày 2/3, ngày 5/3 có triệu chứng ho, sốt nhưng đến 9/3 mới vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận khám và cách ly. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Khoa truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) phân tích, bệnh nhân 34 lây nhiễm nhiều còn do tiếp xúc gần với nhiều người trong giai đoạn khởi phát bệnh.Bệnh nhân từ Mỹ về ngày 2/3, ngày 5/3 có triệu chứng ho, sốt nhưng đến 9/3 mới vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận khám và cách ly.

"Bệnh nhân về từ nơi có dịch, không cách ly sớm khi mới phát hiện triệu chứng mà vẫn đi khắp nơi gặp nhiều nguồn, sẽ là nguồn lây lớn cho gia đình, đồng nghiệp, cộng đồng", bác sĩ Khanh phân tích.

Phun thuốc khử khuẩn khu phố bệnh nhân Covid-19 cư trú ở Bình Thuận. Ảnh: VNE

Với các bệnh nhân mắc COVID-19, giai đoạn xuất hiện triệu chứng, nguy cơ lây nhiễm virus từ dịch tiết, giọt bắn khi ho, hắt hơi, nói chuyện với người khác sẽ ở mức rất cao. Người tiếp xúc gần không mang khẩu trang, tiếp xúc với đồ vật dính dịch tiết của người bệnh dễ có nguy cơ nhiễm virus.



Bác sĩ cho rằng, vấn đề lây nhiễm phụ thuộc vào giai đoạn của người bệnh, thể trạng của người tiếp xúc, mật độ virus...

Ông Lương Ngọc Khuê cho biết, từ tối 11-3, Bộ Y tế đã điều động tổ chống dịch cơ động của Bệnh viện Chợ Rẫy đến trợ giúp cho Bình Thuận. Tại đây, đang có số bệnh nhân nhiều nhất hiện nay với 9 người.



Bộ Y tế đã yêu cầu tổ công tác hỗ trợ Bình Thuận theo hình thức cầm tay chỉ việc cho đến khi ngành y tế tỉnh này làm tốt, không còn sự bỡ ngỡ. "Trong tình huống Bình Thuận có thêm bệnh nhân, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ theo hướng đưa thêm các tổ lưu động đến hỗ trợ hoặc trợ giúp từ xa qua telemedicine. Những việc này đều đã có phương án cụ thể" - ông Khuê nói thêm.

Hành trình di chuyển của bệnh nhân số 34

Hà Ly (t/h)