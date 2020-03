Vì sao Bộ Y tế chậm công bố các ca nhiễm COVID-19?

Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) ngày 14/3 trả lời báo chí trước một số thông tin cho rằng Bộ này chậm công bố thông tin người nhiễm COVID-19.

Cơ quan chức năng cần thời gian để kiểm chứng và xác thực về các nhiễm COVID-19



Để có được thông tin chính xác, các cơ quan chức năng cần phải kiểm chứng, đối chứng và khi nào khẳng định chắc chắn ca bệnh thì mới công bố và cung cấp thông tin tới báo chí, người dân.



"Chúng tôi gần như là tuyến cuối, thông tin chúng tôi đưa ra ảnh hưởng không chỉ một người mà rất nhiều người... Việc để công bố một ai đó mắc bệnh thì Bộ Y tế cần thận trọng, ông Nguyễn Đình Anh phân tích.



Mặt khác, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận tại Việt Nam có 3 đơn vị đầu ngành đạt chuẩn xét nghiệm COVID-19, đó là Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Pasteur TP HCM.

Các mẫu bệnh phẩm do 30 Bệnh viện , viện, Trung kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố đủ điều kiện và năng lực xét nghiệm, được Bộ Y tế cấp chứng nhận đạt chuẩn vẫn phải chuyển về 3 Viện đầu ngành để xét nghiệm lại.



Khi nào có kết quả do 1 trong 3 viện này công bố là dương tính mới có thể khẳng định bệnh nhân đó mắc COVID-19.

Bộ Y tế chỉ công bố ca bệnh khi có kết quả xét nghiệm dương tính của 1 trong 3 viện được WHO công nhận



Trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đã có công văn gửi Bộ Y tế đề nghị cho phép Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng được công bố khẳng định đối với những mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính SARS-CoV-2 được xét nghiệm bởi CDC Đà Nẵng.



Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi trẻ, một thành viên của tiểu ban truyền thông Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết chỉ công nhận thông tin từ tiểu ban truyền thông Ban Chỉ đạo quốc gia là thông tin cuối cùng công bố bệnh nhân mắc COVID-19 mới và là nguồn tin có tính xác thực.

