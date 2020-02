Nguyên nhân Chánh án TAND huyện ở Quảng Bình lộ clip nóng với nữ kế toán được điều chuyển về tỉnh?

Liên quan đến vụ Chánh án TAND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) Đinh Lâm Xướng (46 tuổi) lộ clip nóng ghi lại cảnh "mây mưa" với nữ kế toán trong phòng làm việc, mới đây, theo nguồn tin trên báo Tri Thức Trực Tuyến cho biết, ông Đinh Lâm Xướng mới được điều chuyển công tác về TAND tỉnh Quảng Bình.

Được biết, trước khi có quyết định chuyển công tác, ông Xướng đã nhận quyết định cách chức về mặt Đảng và về mặt chính quyền.

Cụ thể, ngày 10/12/2019, Tỉnh ủy Quảng Bình thông báo cách hết các chức vụ về mặt Đảng đối với ông Đinh Lâm Xướng.

Ngày 2/1/2020, TAND Tối cao cũng đã có quyết định thi hành kỷ luật, cách chức Chánh án TAND huyện Minh Hóa đối với ông Đinh Lâm Xướng vì Vi phạm đạo đức lối sống khi quan hệ tình dục ngay tại trụ sở làm việc.

Sau khi bị cách chức tại TAND huyện Minh Hóa, ông Đinh Lâm Xương về làm nhân viên tại một phòng thuộc TAND tỉnh Quảng Bình. Chánh án TAND huyện Tuyên Hóa Nguyễn Minh Toàn được điều chuyển về làm Chánh án TAND huyện Minh Hóa thay ông Xướng.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 9/2, trao đổi vào PV báo Đất Việt, ông Nguyễn Thanh Xuân - Chánh án TAND Quảng Bình cho biết:

"Ông Đinh Lâm Xướng đã bị cách chức Chánh án TAND huyện Minh Hóa và chỉ còn là một công chức bình thường nên việc ông này được điều chuyển lên tòa án tỉnh làm một nhân viên bình thường là việc không hề sai. Ông Xướng không còn chức vụ gì nhưng còn là công chức thì điều đâu là thẩm quyền của tòa án".

Chánh án TAND Quảng Bình cũng cho biết địa phương đã cương quyết xử lý vi phạm của Chanh án TAND huyện lộ clip nóng với nữ kế toán:

"Một con người có sai lầm và họ biết đứng lên để phấn đấu lại là việc không có gì sai, không nên khoét sâu vào việc đó để ảnh hưởng đến gia đình , danh dự của họ. Việc ông Xướng sai phạm và đã bị kỷ luật cách chức là đã làm rất cương quyết rồi".

Trước đó, như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, cách đây hơn 3 tháng, UBND huyện Minh Hóa nhận được 1 chiếc USB chứa clip nóng tố cáo Chánh án TAND huyện quan hệ với nữ kế toán Đ.T.K.C. ngay tại phòng làm việc trong giờ hành chính.

Ngay sau đó, chiếc USB được bàn giao cho cơ quan công an tiến hành điều tra, kết quả cho thấy nội dung trong đoạn clip là hoàn toàn có thật, không cắt ghép chỉnh sửa.

Sau đó, cả ông Xướng và bà C đều đã thừa nhận hành vi của mình. Ông Xương cho rằng thời điểm đó do say rượu nên đã không làm chủ được bản thân.

Kiều Đỗ (t/h)