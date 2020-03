Vì sao Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xét nghiệm lại hơn 7.000 nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai?

Ngoài 2 nữ điều dưỡng, tất cả cán bộ, nhân viên đều âm tính với virus SARS-CoV-2, chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh nào khác là nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai.



Còn theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho hay, có 3 nhóm lây nhiễm COVID-19 trong ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai là từ nhân viên Công ty Trường sinh; bệnh nhân điều trị trong Khoa Thần kinh và những người liên quan cùng 2 điều đưỡng…

Bệnh viện Bạch Mai được kiểm soát y tế nghiêm ngặt



Còn theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định, dù nguồn lây nhiễm dịch bệnh là Công ty Trường Sinh nhưng toàn bộ việc phát tán dịch bệnh là thuộc Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Bạch Mai. Nguyên nhân bởi việc giám sát đun nước, đưa nước, đưa nhân viên vào là do Khoa này chịu trách nhiệm, giám sát. Công ty Trường Sinh chỉ là công ty cung cấp dịch vụ.



"Tôi đã kiểm tra kỹ vấn đề này. Sở Y tế là đơn vị quản lý trên địa bàn cần nắm lại thông tin cho chính xác. Không phải công ty tư nhân làm đơn lẻ", ông Chung nói.



Cũng theo Chủ tịch UBND Hà Nội, hàng ngày có 7 nhân viên Khoa Dinh dưỡng xuống kiểm tra tất cả các khâu từ nhập rau, đến bếp ăn… Cần xác định lại để hiểu đúng sự việc.



Người đứng đầu thành phố Hà Nội nhấn mạnh, số ca dương tính liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai có thể tăng nhiều hơn nữa, đang chờ Viện Vệ sinh dịch tễ và Bộ Y tế công bố.





Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng nhận định, ổ dịch ở bệnh viện Bạch Mai đã có các trường hợp liên quan đến nhiều tỉnh, thành khác như: Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nam Định.



Hiện đã lan đến 20 quận, huyện của TP và trong thời gian ngắn nữa sẽ lan ra 30 quận, huyện. Vì số lượng những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai rất lớn nên khi đã lây lan thì tốc độ rất nhanh, theo cấp số nhân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất làm xét nghiệm lần 2 với nhân viên y tế BV Bạch Mai



Do đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề xuất với Ban Giám đốc bệnh viện Bạch Mai thực hiện xét nghiệm lại với hơn 7.000 nhân viên y tế bệnh viện. "Tất cả các xét nghiệm mà bệnh viện thực hiện với nhân viên y tế công bố từ ngày 19 đến 24/3 không có giá trị; phải xét nghiệm lại, an toàn phải sau ngày 28/3".



"Những người mắc từ những ngày trước đó dù âm tính nhưng vẫn đi lại, tiếp xúc. Nếu không làm thì ngay chính họ cũng có tâm lý lung lay. Hà Nội sẽ hỗ trợ bệnh viện để hoàn thành sớm nhất việc xét nghiệm lại với hơn 7.000 nhân viên y tế tại đây", ông Chung lý giải.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu lãnh đạo 2 quận Hai Bà Trưng và Đống Đa tạo kiện cho các đơn vị cung cấp thực phẩm vào bệnh viện. Sở Y tế TP Hà Nội hướng dẫn bệnh viện hoàn thành các thủ tục theo quy định về lập khu cách ly, đồng thời tạo điều kiện để các y bác sĩ được cách ly tại khách sạn Mường Thanh Hà Đông.

Chủ tịch Hà Nội: Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch phức tạp