Nguyên do khiến giá thực phẩm sau Tết tăng cao dù người dân đã đi làm trở lại

Ngay cả ở một số cửa hàng tiện ích, siêu thị lớn cũng rơi vào tình trạng khan hiếm hàng. Nhân viên cho biết do nhà cung cấp chưa đưa hàng trở lại nên siêu thị khan hiếm hàng, phải một vài ngày nữa mới có thể lấp đầy kệ. Nhiều siêu thị đã mở cửa khai xuân sớm từ mùng 4 Tết nhưng đến những ngày gần đây mới có thêm tôm, cá để phục vụ người dân.

Lý giải về việc giá thịt lợn vẫn tăng cao, một số tiểu thương cho biết do sau Tết các lò mổ ít lợn, giá thịt lợn cân móc có dấu hiệu tăng nhẹ. Thông thường, phải sau rằm tháng Giêng hoặc thậm chí hết tháng Giêng, giá thịt lợn mới trở về mức như ngày thường.

Các mặt hàng thủy, hải sản có dấu hiệu tăng nhẹ sau những ngày lễ Tết. Tiểu thương tại khu chợ Mai Động cho biết, giá thủy, hải sản tăng do người dân ngán thịt, bánh chưng nên đã mua cá, tôm... về đổi món.

Sau Tết nguyên đán , do nguồn cung rau chưa nhiều, các tiểu thương cho biết phải tăng giá nếu không sẽ bị lỗ. Thông thường, vào những năm trời rét sau Tết, mặt hàng rau xanh, củ quả thường được người dân mua nhiều hơn để ăn lẩu sau Tết. Tuy nhiên, do trước Tết có nhiều trận mưa đá, hoa màu bị dập nát nên sản lượng thu hoạch không cao, rau xanh khan hiếm. Cộng thêm tâm lý nghỉ Tết của các đầu mối cung cấp khiến hàng hóa khan hiếm, giá cả thực phẩm trong những ngày đầu năm tăng nhẹ.

Thời điểm hiện tại thì các chợ truyền thống đã dần mở cửa bán trở lại, thực phẩm đã đa dạng hơn trước. Các chuỗi cửa hàng rau sạch, hoa quả nhập ngoại, siêu thị,... cũng đang cố gắng nhập đủ các kệ hàng và bình ổn giá trở lại để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Dự đoán trong vài ngày tới, giá thực phẩm sẽ ổn định trở lại, nguồn hàng sẽ phong phú, đầy đủ hơn, thuận lợi cho việc mua sắm của người dân.

Your browser does not support HTML5 video.

Hàng loạt mặt hàng thực phẩm tăng giá sau Tết