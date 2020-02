Vì sao giá vàng hôm nay 'giật' liên tục, vọt lên ngưỡng cao nhất mọi thời đại?

Phiên giao dịch ngày 24/2 chứng kiến sự tăng tốc phi mã của giá vàng trong nước.

Đến thời điểm 16h cùng ngày, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC mua vào 47,8 triệu đồng/lượng, bán ra 49 triệu đồng/lượng, tăng tới gần 3 triệu đồng mỗi lượng so với phiên chốt giá cuối tuần qua.

Giá vàng hôm nay giật dữ dội, thay đổi từng phút. Đến thời điểm 16h15, giá vàng của Tập đoàn Phú Quý đã lên tới mức 48 triệu đồng/lượng mua vào và 49,7 triệu đồng/lượng. Thậm chí, theo phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM, giá vàng tại một số doanh nghiệp còn bị đẩy lên mức trên 50 triệu đồng/lượng, xô đổ mọi kỷ lục cũ trong lịch sử giá vàng.

Trước đó, đỉnh giá vàng trong nước là 48,5 triệu đồng/lượng, thiết lập hồi tháng 8/2011. Tuy nhiên, chiều nay Ngân hàng TPBank đã niêm yết giá vàng ở chiều mua vào ở mức 47,85 triệu đồng/lượng, giá bán ra tới 50,3 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá bán cao nhất trong lịch sử giá vàng tại Việt Nam.

Giá vàng tăng phi mã, đạt đỉnh chưa từng có trong phiên giao dịch 24/2.

Lý giải về nguyên nhân khiến Giá vàng hôm nay vọt đỉnh, chuyên gia tài chính Bùi Quang Tín cho biết, vàng lên giá do những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đối với nền kinh tế thế giới, đặc biệt là các quốc gia châu Á.

"Giá vàng đang hưởng lợi nhiều từ những thông tin tiêu cực hiện nay, đặc biệt tại những nước lớn thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Âu cũng đang bị tác động bởi dịch bệnh. Giá vàng thế giới và giá vàng trong nước đang ở đỉnh cao nhất nhiều năm qua và có dấu hiệu sẽ tiếp tục tăng khi nhà đầu tư lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19)", ông Bùi Quang Tín phân tích.

Vàng vốn được các nhà đầu tư coi là kênh trú ẩn an toàn. Từ đầu năm 2020 tới nay, giá của kim loại quý này liên tục tăng do mối lo ngại của các nhà đầu tư về ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 đến các nền kinh tế thế giới. Đặc biệt gần đây, diễn biến phức tạp của dịch bệnh lan nhanh ở Hàn Quốc, Nhật Bản... càng khiến thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm, qua đó đẩy giá vàng lên cao.

Vàng là kênh trú ẩn tài sản an toàn trong bối cảnh chứng khoán và ngoại tệ có xu hướng đi xuống

Ngoài tác động tâm lý do dịch bệnh COVID-19, theo đại diện một doanh nghiệp vàng tại Hà Nội, nguyên nhân quan trọng khiến giá vàng trong nước "lên đỉnh" trong hôm nay là diễn biến của giá vàng thế giới.

"Chính những biến động liên tiếp trong 3 phiên gần đây của thị trường thế giới đã tác động rất mạnh đến giá vàng trong nước", báo Vietnamplus dẫn lời đại diện doanh nghiệp này.

Tính tới 16h chiều ngày 24/2 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.680 USD/ounce. Trên sàn Comex New York, giá vàng kỳ hạn tháng 4/2020 đứng ở mức 1.683 USD/ounce.

Các chuyên gia phân tích, vàng đang hướng tới ngưỡng 1.700 USD/ounce và có thể sẽ lên đến 2.000 USD/ounce vì các ngân hàng trung ương thế giới tiếp nới lỏng chính sách tiền tệ để cứu vẫn tăng trưởng kinh tế.

"Ngưỡng 1.700-1.800 USD/ounce có thể sẽ vượt qua trong tháng 3 và trong năm 2020 ngưỡng 2.000 USD/ounce là hoàn toàn khả thi", chuyên gia tài chính Bùi Quang Tín dự báo.

Your browser does not support HTML5 video.

Có nên đổ xô đi mua vàng ngày Vía Thần tài



Tác động của dịch bệnh khiến kinh tế nhiều quốc gia trên thế giới đứng trước nguy cơ suy giảm, hàng loạt đồng tiền mất giá. Các đồng nội tệ của Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, và cả Mỹ đều có chiều hướng giảm giá. Trong đó đồng AUD của Australia đã ghi nhận giá mức thấp mới trong vòng 11 năm qua. Đồng won của Hàn Quốc cũng tới giảm gần 1%, xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng gần đây.

Kiều Đỗ (t/h)