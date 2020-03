Vì sao học sinh Sơn La tiếp tục được nghỉ học 2 tuần sau 1 ngày đi học trở lại?

Tối ngày 2/3, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 540/UBND/KGVX về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, tránh, dịch COVID-19.



Công văn nêu rõ "Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, Thành phố Sơn La thông báo đến các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên các Trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 17/3/2020".



Công văn này được đưa ra sau 1 ngày học sinh bậc THPT, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên trên địa bàn tỉnh Sơn La đi học trở lại.

Trước đó, theo thông báo của tỉnh này, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh sẽ nghỉ học đến hết ngày 8/3. Học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19), tỉnh này quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ thêm 2 tuần nữa.

Quyết định này được đưa ra bởi ngay trong ngày đầu tiên cho các đối tượng trên đi học trở lại, trên địa bàn đã có 5 lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Sơn La có biểu hiện viêm đường hô hấp. 5 trường hợp này nhập cảnh qua cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã đề nghị các lưu học sinh này quay về nước để phòng, tránh dịch.

Học sinh Sơn La Trong ngày đầu đi học sau 1 tháng nghỉ phòng chống dịch. Ảnh: VOV

Được biết, hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La có hơn 1.500 lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường Cao đẳng y tế Sơn La, Cao đẳng Sơn La và Trường Đại học Tây Bắc.

Để phòng tránh dịch bệnh COVID-19 đối với các trường hợp này, trong công văn 540, UBND tỉnh Sơn La nêu rõ: Các Trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh tăng cường giám sát y tế đối với lưu học sinh Lào đã quay trở lại học tập tại trường, quản lý chặt chẽ trong vòng 14 ngày, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, hạn chế tối đa việc ra ngoài khu ký túc xá.

Các trường cũng cần tổ chức tuyên truyền, tư vấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ngay khi lưu học sinh nhập trường. Đối với các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở và có yếu tố dịch tễ nghi ngờ nhiễm bệnh phải thông báo ngay cho Trung tâm y tế các huyện, thành phố trên địa bàn để phối hợp triển khai các biện pháp xử lý y tế phù hợp.

Kiều Đỗ (t/h)