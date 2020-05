Vì sao khó giám định ADN nạn nhân chết cháy trên xe ô tô của bí thư xã ở Đắk Nông?

Sáng ngày 9/5, một lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã bàn giao thi thể nạn nhân chêt schays trong xe ô tô bán tải trên quốc 28 đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G’long cho gia đình đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Như đã đưa tin, cơ quan điều tra xác định, chiếc xe bán tải bị cháy là của ông Đỗ Văn Minh – Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi sự việc xảy ra, người thân đã đến hiện trường và nhận ra chùm chìa khóa của ông Minh. Vì chùm chìa khóa trên nên gia đình đã xin đưa thi thể về lo hậu sự.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức cho biết, việc giám định ADN đang gặp khó khăn do lửa cháy lớn nên mẫu giám định đã bị nhiệt hóa. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ nên chưa thể cung cấp kết luận điều tra cuối cùng cho cơ quan báo chí.

Hiện trường vụ ô tô bán tải bị cháy rụi

Trước đó, sáng ngày 5/5, Huyện ủy Lâm Hà (Lâm Đồng) xác định, chiếc xe ô tô bán tải BS: 51C-715.70 bị cháy rụi tại tỉnh Đắk Nông là xe của ông Minh. Song thời điểm đó, Huyện ủy Lâm Hà cho biết, người đàn ông chết cháy trên xe có phải là ông Minh thì cần đợi kết quả điều tra từ cơ quan Công an.

Như đã đưa tin, khoảng 7h ngày 4/5, người dân di chuyển trên đoạn quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Bon B'Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long, Đắk Nông) phát hiện một chiếc xe ô tô bán tải bị cháy trơ khung ven đường. Kiểm tra bên trong thì phát hiện một thi thể bị cháy biến dạng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Công huyện Đắk G'Long và Công an tỉnh Đắk Nông ngay sau đó có mặt tiến hành điều tra nguyên nhân, xác định chủ nhân chiếc xe trên là ông Minh nên đã liên lạc nhiều lần vào số điện thoại cá nhân ông M. nhưng không được.

