Vì sao không khởi tố vụ án hình sự nghi vấn làm lộ bí mật nhà nước trong vụ VN Pharma?

Ngày 13/4/2020, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã có thông báo 440/ANĐT-P5 về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Cơ quan này cho biết đã nhận được kiến nghị số 617/VKS-P3, ngày 25/10/2019, của Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh về vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo đó, VKSND TP HCM đề nghị cơ quan ANĐT tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định bảo vệ bí mật nhà nước trong việc ông Ngô Nhật Phương cung cấp cho cơ quan điều tra các tài liệu như: Công văn số 390-CV/BCSĐ, số 391-CV/BCSĐ (cùng ngày 19/4/2018, bản copy) do Ban cán sự Đảng Bộ Y tế phát hành và các tài liệu nguồn gốc thuốc H-capita, được Bộ Y tế thu thập có liên quan đến Công văn mật số 77/BYT-QLD ngày 27/4/2018 của Bộ Y tế trong vụ án “Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” (Vụ án VN Pharma).

Ông Ngô Nhật Phương

Trước đó, trong phiên xử vụ buôn bán thuốc giả tại VN Pharma sáng ngày 30/9/2019, VKSND TP HCM đã đề nghị tòa xem xét, kiến nghị điều tra liên quan đến việc ông Ngô Nhật Phương (doanh nhân), người được xác định có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, có các tài liệu mật.

Theo VKSND, ông Phương tại tòa có trình bày đã cử người giúp Hiệp hội Dược Ấn Độ nộp tài liệu đến cơ quan điều tra, chứng minh thuốc H-Capita là thuốc được sản xuất ở Ấn Độ và đạt tiêu chuẩn.

Phía VKSND TP HCM cho rằng, các tài liệu này phải do cơ quan điều tra thu nhập nhưng ông Phương lại có? Cơ quan công tố nhận định việc này có dấu hiệu của tội Làm lộ bí mật Nhà nước vì để cá nhân không có thẩm quyền có thông tin mật của Bộ Y tế.

Tài liệu mà ông Phương cung cấp

Luận điểm VKSND TP HCM đưa ra khi đó như sau: "Viện kiểm sát kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra làm rõ cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước liên quan đến văn bản mật của Bộ Y tế ".

Nói về vấn đề này, ông Phương tường thuật: “Khi vụ án được tòa trả lại hồ sơ, yêu cầu cơ quan an ninh điều tra lại thì người ta mới gọi tôi. Họ gọi 7 lần thì tôi lên 5 lần. Sau đó mọi việc tưởng đã xong, thì đến đầu tháng 2/2019, bên cơ quan điều tra họ lại gọi cho tôi và nhờ lấy hộ một bộ hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự”.

Ngoài ra, ông Phương còn cho biết: “khi tòa hỏi tôi về bộ hồ sơ đó thì có thế nào tôi nói thế, những việc khác tôi không quan tâm”.

Ông Ngô Nhật Phương cũng phủ nhận mối quan hệ làm ăn với VN Pharma cũng như việc quen biết làm ăn với các bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường. Vị doanh nhân này còn hứa thưởng 100 tỷ đồng cho ai chỉ ra bằng chứng ông làm ăn với công ty VN Pharma.

Ông Ngô Nhật Phương là nhân vật bí ẩn xuất hiện tại tòa hôm 25/9