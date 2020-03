Nhiều người chỉ trích bệnh nhân thứ 17 mắc COVID-19 là người siêu lây nhiễm, bác sĩ nói gì?

Ngày 6/3, bệnh nhân N.H.N (26 tuổi, phố Trúc Bạch, Hà Nội) được phát hiện là trường hợp thứ 17 dương tính với COVID-19 đồng thời cũng là trường hợp đầu tiên mắc bệnh tại Hà Nội. Đây là ca bệnh đầu tiên được phát hiện trong khu vực đô thị. Mặt khác, bệnh nhân mắc bệnh sau khi trở về từ châu Âu đã không khai báo y tế kịp thời tới cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, hàng loạt trường hợp khác cũng được phát hiện mắc COVID-19 được cho là có liên quan đến bệnh nhân thứ 17. Cụ thể, trường hợp thứ 19 và 20 là người nhà và tài xế của bệnh nhân N. Còn lại 9 trường hợp khác (bao gồm 8 người ngoại quốc, 1 người Việt Nam) là những người đi cùng chuyến báy với bệnh nhân N. trên chuyến bay VN0054 từ London.

BS Trương Hữu Khanh – khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng I (TP.HCM)

Nhiều ý kiến lập tức chỉ trích bệnh nhân N.H.N. đã phát tán virus gây bệnh về Việt Nam. BS Trương Hữu Khanh – khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng I (TP.HCM) khẳng định, trường hợp bệnh nhân thứ 17 mắc COVID-19 của Việt Nam không phải ca “siêu lây nhiễm" mà chỉ được gọi là nguồn lây.



Bác sĩ lý giải, thời gian di chuyển trên máy bay VN0054, tình trạng bệnh của N. đang ở giai đoạn toàn phát. Đây chính là giai đoạn virus trong người bệnh nhân rất nhiều, đậm đặc, nên việc phát tán và lây lan mầm bệnh cũng dễ hơn. Đặc biệt với những người ngồi xung quanh chỉ cần tiếp xúc với giọt bắn là có thể bị lây nhiễm.



Sau khi xuống máy bay và ở nhà trong 3 ngày, đã có 2 người khác tiếp xúc gần với bệnh nhân N. bị mắc bệnh.



Sau ca bệnh thứ 17, Việt Nam phát hiện thêm liên tiếp 13 trường hợp khác dương tính với COVID-19. Trong số này có 9 người đi cùng chuyến bay trở về Việt Nam. Trong đó, không ít người mắc bệnh nhưng lại không ngồi chung khoang máy bay với bệnh nhân N. Bác sĩ Khanh cho rằng không loại trừ khả năng những người này đã có sẵn virus SARS-nCoV-2 trong người nhưng chưa khởi phát bệnh.

Bệnh nhân N.H.N đang được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ

Thực tế cùng thời gian đó, ở nước Anh cũng đã ghi nhận 200 ca mắc và 2 người tử vong vì COVID-19. "Do vậy, không thể khẳng định ca thứ 17 của Việt Nam là siêu lây nhiễm được”, BS Khanh khẳng định.



Bệnh nhân thứ 17 hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân được sắp xếp cách ly theo dõi trong phòng áp lực âm. Đến nay, bệnh nhân đã hết sốt, Bệnh nhân thứ 17 hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân được sắp xếp cách ly theo dõi trong phòng áp lực âm. Đến nay, bệnh nhân đã hết sốt, Sức Khỏe ổn định.



Việc chỉ trong 3 ngày ghi nhận 14 ca mắc mới khiến người dân đặc biệt là người dân thủ đô khó tránh khỏi hoang mang. BS Khanh cho rằng, việc cần làm hiện nay là người dân không nên quá hoang mang, lo lắng. Mọi người có thể phòng bệnh bằng cách tuân thủ theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.



Cũng theo bác sĩ Khanh, đối với những người đi máy bay, nên sử dụng khẩu trang để phòng ngừa nguy cơ lây bệnh cho mình và cho người khác. Tốt nhất nên dùng khẩu trang vải kèm thêm lớp lót giấy ăn bên trong. Đeo khẩu trang kiểu này vừa dễ chịu lại phòng được giọt bắn từ mình và từ người khác, hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus.



Toàn cảnh chuyến bay từ London làm lây nhiễm COVID-19 về Việt Nam. Video: Vietnamplus

