Vì sao không thể để COVID-19 biến đổi như một loại cúm?

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam đã thời lắng xuống thì dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cố vấn cấp cao Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế Việt Nam nhận định về diễn biến dịch thời gian tới.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, COVID-19 và SARS giống nhau bởi cơ chế lây theo đường hô hấp. Tuy nhiên, bệnh nhân SARS phần lớn là ca bệnh nặng, phải nhập viện điều trị. SARS không lây lan nhiều như cúm hay như COVID-19. Do đó, bệnh chỉ chỉ tồn tại trong một số nước, khi chúng ta quản lý được các ca nhiễm thì dịch cũng hết, chỉ kéo dài vài tháng.

Trong khi đó COVID-19 lây lan với tốc độ khủng khiếp, có rất nhiều ca bệnh không triệu chứng, ca bệnh sốt nhẹ, ho chỉ như cúm và nó có thể tồn tại trong cộng đồng và lây lan. Vì tính chất như vậy nên dịch có sự lây lan kéo dài.



Nếu so sánh với cúm, các ca mắc COVID-19 ở thể nhẹ, lây lan khó kiểm soát và tác động lâu dài. Trong khi các ca mắc cúm cũng phần lớn ở thể nhẹ, tồn tại trong cộng đồng, gây số mắc cao và tiến tới có sự mắc trong cộng đồng để tiến tới hình thành miễn dịch cộng đồng thụ động. Tuy vậy số ca tử vong thấp hơn.



Ca bệnh cúm có thể tăng giảm hàng năm nhưng không gây sụp đổ cho hệ thống y tế trong điều trị như cách thức COVID-19 đang tấn công thế giới.

Về biện pháp hình thành miễn dịch cộng đồng thụ đồng bằng cách để dịch bệnh lây lan số lượng, PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh: "Chúng ta có thể chấp nhận ca bệnh cúm trong cộng đồng để miễn dịch của con người tăng lên, vì số mắc có thể cao nhưng tử vong không lớn. Với virus SARS-CoV-2 thì không để như thế được”.

Nguy cơ dịch bệnh vẫn ẩn sâu trong cộng đồng, do đó, người dân cần thực hiện nguyên tắc "5 an toàn" đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 đã khuyến cáo:



- Đeo khẩu trang



- Không tụ tập đông người



- Hạn chế ra ngoài, nhất là người có bệnh nền, mạn tính, người già



- Vệ sinh khử khuẩn, không chỉ phòng COVID-19 mà còn phòng bệnh cúm, đặc biệt, bệnh tiêu hóa khi vào mùa hè



- Tiếp tục khai báo y tế khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở.

"Người dân cứ thấy không công bố thêm ca bệnh mới thì coi như an toàn nhưng thực tế không phải vậy. Đây là điều phải cảnh giác. Chính quyền phải tăng cường kiểm tra để người dân phải tuân thủ các quy định đã được khuyến cáo"- PGS Phu khuyến cáo.

