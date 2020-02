Vì sao nam giới dễ mắc virus corona hơn phụ nữ?

South China Morning Post dẫn một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí The Lancet cho hay, có vẻ nam giới dễ bị nhiễm virus corona hơn nữ giới. Một nhóm các bác sĩ ở bệnh viện Kim Ngân Đàm, kết hợp với các nhà nghiên cứu từ Đại học Giao thông Thượng Hải và bệnh viện Thụy Kim Thượng Hải thống kê dựa trên 99 bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp cấp do virus corona đang được điều trị tại bệnh viện Kim Ngân Đàm ở thành phố Vũ Hán.

Theo đó, 99 bệnh nhân nhiễm virus corona nhập viện từ ngày 1 - 20/1 có số lượng bệnh nhân nam luôn lớn hơn nữ giới (bao gồm 67 nam và 32 nữ).

Thực tế ghi nhận số bệnh nhân nam nhiễm virus corona nhiều hơn nữ



"Số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới trong 99 trường hợp nhiễm 2019-nCoV. Mers-CoV và Sars-CoV cũng được ghi nhận là lây nhiễm nhiều hơn với nam giới hơn là nữ giới", trích nghiên cứu viết.



Thủ phạm gây ra Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (2012-2016) là virus Mers-CoV, còn virus Sars-CoV gây ra Hội chứng suy hô hấp cấp nặng khiến 900 người chết vào năm 2003. Cả hai đều là các chủng khác nhau của virus corona.



Các nhà khoa học lý giải, kết quả này là do ưu điểm của nhiễm sắc thể X và hormone giới tính phát huy tác dụng giúp nữ giới tăng khả năng miễn dịch bẩm sinh, bảo vệ cơ thể trước nhiều loại vi khuẩn, virus.

Trong khi đó, gần như mọi nam giới có Sức Khỏe yếu hơn do hệ miễn dịch kém, cơ thể bị tàn phá bởi nhiều loại bệnh nền. Cụ thể, 50% trong số 99 bệnh nhân được khảo sát có mắc các bệnh mạn tính như tim mạch và tiểu đường. Tỷ lệ tử vong với mẫu 99 bệnh nhân này là 11%, thấp hơn tỷ lệ 15% của mẫu gồm 41 bệnh nhân được các nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu trước đó.

Virus corona trong mô phỏng 3D mới nhất của các nhà khoa học Mỹ



Cũng trong số 99 bệnh nhân được khảo sát, có 1/3 trong số này bị biến chứng và suy nội tạng. Khoảng 17% bệnh nhân mắc hội chứng suy hô hấp cấp, 8% bị tổn thương phổi cấp tính và 3% bị suy thận hoặc tổn thương thận. Phát hiện này giúp các bác sĩ chẩn đoán và điều trị sớm virus corona nhằm hạn chế nguy cơ tử vong thấp nhất có thể.

Theo các nhà khoa học Trung Quốc, bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra chủ yếu xảy ra với người trong độ tuổi trung niên. Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân mắc bệnh được ghi nhận là 56 đến 67 tuổi.

Tỷ lệ tử vong do virus này gây ra vào khoảng 3%. Thực tế ghi nhận những trường hợp tử vong do virus corona là người cao tuổi, có thể trạng yếu, người có sẵn các bệnh lý mạn tính như: tiểu đường, cao huyết áp...

Các triệu chứng của bệnh là sốt, ho, đau họng, khó thở, đau tức ngực, có khi đi kèm với tiêu chảy. Trong số 99 bệnh nhân kể trên, có đến 82 người bị sốt và 81 người có triệu chứng ho, 31 người bị khó thở, 11 người bị đau cơ, 8 người bị đau đầu và chỉ 5 người bị đau họng. Rất ít trường hợp đi kèm triệu chứng tiêu chảy.

Kinh nghiệm điều trị virus corona của bác sĩ BV Chợ Rẫy. Video: Zing.vn