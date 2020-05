Khuyến khích thanh niên nên kết hôn, sinh con trước 30 tuổi dựa trên cơ sở nào?

Những ngày qua, cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm tới thông tin khuyến khích nam, nữ thanh niên kết hôn trước tuổi 30, sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi. Đây là một trong số nhiều nội dung của Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hôm 28/4. Các chuyên gia nhận định, khuyến khích của Chính phủ là có cơ sở khoa học.

Trên 25 là tuổi đẹp nhất để kết hôn, sinh con



Nói về việc khuyến khích nam, nữ kết hôn, sinh con trước 30 tuổi, BSCKII Huỳnh Thanh Hiển,

Về mặt sinh học, ở độ tuổi từ 20 trở lên, cơ thể thanh niên, đặc biệt là nam giới đã phát triển hoàn thiện, do đó, đây là độ tuổi phù hợp để lập Nói về việc khuyến khích nam, nữ kết hôn, sinh con trước 30 tuổi, BSCKII Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, khẳng định điều này là có căn cứ khoa học về mặt sinh lý và tâm lý.Về mặt sinh học, ở độ tuổi từ 20 trở lên, cơ thể thanh niên, đặc biệt là nam giới đã phát triển hoàn thiện, do đó, đây là độ tuổi phù hợp để lập gia đình , sinh con, lý tưởng nhất là ở tuổi 30.



Nếu lập gia đình muộn hay sinh con muộn, sau 40 tuổi, thai nhi có thể dễ mắc các dị tật di truyền, trong đó, phổ biến nhất là Hội chứng Down.



Còn về mặt tâm lý, bác sĩ Hiển cho rằng điều này phụ thuốc vào từng người, từng hoàn cảnh. Có người trước 25 tuổi đã có sự nghiệp ổn định, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho việc kết hôn, sinh con. Ngược lại, đại bộ phận giới trẻ hiện nay trong độ tuổi 25 còn đang dang dở sự nghiệp, chưa xác định tâm lý cho hôn nhân.



Bác sĩ Hiển nhấn mạnh dù trong hoàn cảnh nào, việc có sự chuẩn bị trước về tâm lý, kinh tế trước khi kết hôn, sinh con đều rất tốt và rất cần thiết. Đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ, ổn định thì cuộc sống gia đình, hôn nhân sẽ viên mãn, suôn sẻ hơn.



Nếu thanh niên chưa có điều kiện kinh tế, chưa chuẩn bị tâm lý đã nôn nóng lập gia đình sẽ dễ nảy sinh ra nhiều vấn đề như cãi vã, bạo lực gia đình. Hôn nhân có nguy cơ đổ vỡ cao.



Do đó, nhìn chung bộ phận thanh niên nam, nữ hiện nay thì trên 25 và dưới 40 là độ tuổi đẹp nhất để kết hôn. Ở tuổi này, giới trẻ đã có suy nghĩ chín chắn, công việc cơ bản ổn định, có điều kiện và thời gian tìm hiểu bạn đời trước khi tiến tới hôn nhân.

Thời điểm có thai tốt nhất là 20-30 tuổi



Theo ThS.BS Hồ Mạnh Tường, Tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM, qua thời gian từ khi còn là thai nhi trong bụng mẹ cho tới khi trưởng thành, buồng trứng của phụ nữ chỉ suy giảm dần, không sinh thêm.

Khoa học đã chứng minh, số lượng nang noãn trong buồng trứng cao nhất là lúc thai nhi giới tính nữ nằm trong bụng mẹ (3-4 tháng tuổi thai). Sau đó, số lượng nang noãn này giảm dần cùng với sự phát triển thể chất của bé gái.



Khi còn là trẻ sơ sinh, 2 buồng trứng của bé gái còn khoảng một triệu nang noãn và liên tục giảm dần do nang noãn tự thoái hoá. Đến tuổi dậy thì (khoảng 13 tuổi), buồng trứng có thể bắt đầu rụng trứng (phóng noãn). Mỗi tháng, ước tính có khoảng trên 500 nang noãn đi ra khỏi kho chứa noãn để tiếp tục phát triển, để cuối cùng có một nang noãn trưởng thành và rụng trứng. Ngoài ra, rất nhiều nang noãn khác vẫn tiếp tục thoái hoá.

Có thể thấy, nang noãn giảm dần cả về số lượng và chất lượng theo độ tuổi của người phụ nữ. Noãn để lâu quá cũng hư hao theo thời gian. Cho đến thời điểm mãn kinh, 2 buồng trứng còn trên dưới 1.000 nang noãn nhưng chất lượng quá kém, không thể sử dụng. Do đó, phụ nữ rất khó và không thể sinh con trong độ tuổi trung niên, mãn kinh.

Cho đến nay, người ta chưa tìm ra cơ chế làm tăng số lượng hay cải thiện chất lượng nang noãn. Mọi biện pháp bao gồm cả kích thích buồng trứng chỉ tối đa hoá hiệu quả sử dụng số nang noãn còn lại của buồng trứng, chứ không làm buồng trứng tốt lên.



Ở một số phụ nữ không may mắn, số nang noãn thoái hoá nhanh hơn và sớm hơn, buồng trứng suy giảm sớm. Một số rất ít khác, buồng trứng đã bất thường bẩm sinh...



Do vậy các chuyên gia khẳng định, thời điểm có thai phù hợp nhất với hầu hết phụ nữ là 20-30 tuổi. Độ tuổi này khả năng có thai dễ và ít sẩy thai/thai lưu. Sau 35 tuổi, đa số phụ nữ khó có thai và khi có thai hay bị trục trặc. Các biến chứng, tai biến sản khoa tăng rõ khi Do vậy các chuyên gia khẳng định, thời điểm có thai phù hợp nhất với hầu hết phụ nữ là 20-30 tuổi. Độ tuổi này khả năng có thai dễ và ít sẩy thai/thai lưu. Sau 35 tuổi, đa số phụ nữ khó có thai và khi có thai hay bị trục trặc. Các biến chứng, tai biến sản khoa tăng rõ khi mang thai sau 35 tuổi.

Sau 40 tuổi, khả năng mang thai càng khó hơn kèm theo các bất thường, dị tật và sự phát triển ở thai cũng tăng. Hiếm phụ nữ có thai và giữ được thai sau tuổi 45. Phụ nữ nên có kế hoạch có con sớm, trước 35 tuổi và nếu phát hiện buồn trứng có vấn đề, nên sắp xếp để có con sớm hơn.



Your browser does not support HTML5 video.

Phụ nữ nên sinh con ở độ tuổi nào

Hà Ly (t/h)