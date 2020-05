Vì sao TAND tỉnh Bình Dương hoãn xử vụ nhân chứng bị khởi tố tội giết người?

HĐXX hôm nay gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm. Song HĐXX tuyên bố hoãn tòa do vắng mặt một số người làm chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Ngoài ra, tòa cấp sơ thẩm còn cho rằng, hành vi của Trần Khải Định có dấu hiệu tội Giết người nên đã gửi văn bản kiến nghị VKSND tỉnh Bình Dương khởi tố Định về tội này để tiếp tục điều tra.

Bị cáo Bình tại phiên tòa xét xử

Đến tháng 10/2017, VKSND tỉnh kháng nghị một phần bản án sơ thẩm theo hướng yêu cầu xét xử bị cáo Thăng, Vân về tội Giết người. Không chấp nhận kiến nghị tòa tòa cấp sơ thẩm về việc khởi tố Định về tội Giết người.

Về sau, VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh bổ sung kháng nghị phúc thẩm theo hướng tuyên Thăng, Vân, Bình phạm tội Giết người, tăng nặng hình phạt của 3 bị cáo, buộc các bị cáo liên đới trách nhiệm dân sự.

Còn hành vi của Định, cấp sơ thẩm chưa khởi tố để điều tra là bỏ lọt tội phạm. Từ đó, HĐXX tuyên hủy bản án, chuyển hồ sơ lại cho VKSND tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, truy tố, xét xử lại theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi nhận hồ sơ, VKSND tỉnh Bình Dương đã tiến hành điều tra lại. Sau khi có kết quả điều tra, cơ quan này đã khởi tố 4 bị can tội Giết người. Theo đó ngày 21/11/2014, Thăng, Bình, Vân, Định uống rượi tại một quán nhậu. Lúc này, trong quán có anh Bùi Văn Thuyết cũng đang ngồi ăn uống cùng nhóm bạn kjacs.



Trong lúc uống rượu, anh Thuyết lấy xe máy rời đi vì có việc nhưng sau đó lại quay trở lại quán. Khi quay xe lại, anh Thuyết không tắt đèn xe khiến đèn pha chiếu thẳng vào mặt Thăng.,

Tức giận chuyện này nên Thăng và Vân đã đứng lên chửi anh Thuyết. Khi thấy anh này cầm điện thoại thì nghĩ là gọi cho bạn đến quây đánh nên Thăng dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu anh Thuyết. Bị đánh, anh Thuyết giơ tay đỡ.

Your browser does not support HTML5 video.

Đâm thấu ngực con nợ vì dám “quỵt” tiền