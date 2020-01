Vì sao thầy Park cho cầu thủ luyện bóng bổng, tập phòng ngự xa trước trận U23 Việt Nam vs U23 UAE?

Trong những buổi tập trước trận U23 Việt Nam vs U23 UAE tại đất Thái, thầy Park tập trung cho học trò luyện bóng bổng, kỹ thuật kết hợp nhóm và tập phòng ngự xa. Vì sao vậy?

Trước vòng chung kết U23 Châu Á 2020 , AFC đã chọn ra 5 trận đấu đáng chú ý nhất, trong đó có trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam vs U23 UAE diễn ra vào chiều tối ngày 10/1/2020. Với Việt Nam, đây là trận đấu mở đầu cho chiến dịch giành 1 vé dự Olympic Tokyo 2020.

U23 UAE được đánh giá là đội bóng mạnh trong Vòng chung kết U23 châu Á 2020 và được đánh giá là đối thủ nặng ký của các đội tuyển khác tại vòng bảng D. U23 UAE đang sở hữu chuỗi kết quả ấn tượng từ năm 2019 với 4 trận thắng, 2 trận hòa, 1 trận thua, ghi được 16 bàn và bị thủng lưới 7 bàn.

Mọi hy vọng của U23 UAE được dồn lên vai của Ali Saleh

Sức mạnh của đội bóng này nằm ở chiến thuật 4-2-3-1 và 4-4-2 của HLV Maciej Skorza. Họ mạnh ở 2 cánh và các đường bóng dài vượt tuyến. Họ tận dụng tốc độ, sự càn lướt của tiền đạo một cách toàn diện.

Chiến thuật gia người Ba Lan từng được ví như người hùng với bóng đá trẻ các Tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất. Năm 2018, ông đã đưa đội bóng này giành HCV ở Asiad trên đất Indonesia. Và trong trận tranh hạng Ba, họ vượt qua chính U23 Việt Nam của HLV Park. Trong mùa giải năm nay, ông Skorza xây dựng bộ khung U23 UAE dựa trên các cầu thủ đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trước những ưu thế của đội bạn, ban huấn luyện đội U23 Việt Nam, thầy Park Hang Seo và các học trò đã có những quan sát kỹ lưỡng, nghiên cứu sâu về lối đá, cách chỉ đạo của HLV đội bạn.

Ban huấn luyện U23 Việt Nam có lẽ đã nhận thấy những ưu điểm của U23 UAE như chiều cao vượt trội, lối đá tấn công, lối bóng bổng và thế mạnh chơi bóng ở hai cánh. Chính vì vậy, trong những buổi tập gần sát ngày thi đấu, thầy Park đã tăng cường các bài luyện tập chơi bóng bổng, chơi bóng nhóm, tập phòng ngự xa. Đây là những cách để “kìm hãm” lối chơi của đội bạn và gia tăng hàng phòng thủ cho đội nhà.

Thầy Park tập cùng các cầu thủ

Theo quan sát của phóng viên trong một buổi tập gần nhất, thầy Park Hang Seo đã cho các học trò luyện tập kỹ càng bài phối hợp nhóm, phòng ngự từ xa. Đây là phương án hiệu quả để đối phó với U23 UAE có một nên thể lực tốt, một lối chơi bóng bổng khéo léo.

Để triển khai được lối chơi này, HLV Park Hang Seo cần có những cầu thủ phù hợp, bên cạnh đó là phong độ, kinh nghiệm và sức chiến đấu dẻo dai. Được biết, ở vị trí cầu môn, HLV Park Park chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng nhiều khả năng ông sẽ trao cơ hội cho Bùi Tiến Dũng. Với cấp châu lục, Bùi Tiến Dũng là thủ môn có kinh nghiệm nhiều hơn Văn Toản.

Có thể trong trận đấu tới, ông Park sẽ sử dụng 3 trung vệ gồm Đình Trọng, Tấn Sinh, Thành Chung. Còn cầu thủ cánh trái sẽ là Thanh Thịnh. Đình Trọng mới bình phục chấn thương nên phong độ của cầu thủ này vẫn đang là dấu hỏi. Tuy nhiên, Đình Trọng vốn là “trung vệ thép” của tuyển Việt Nam trong nhiều giải đấu trước đó.

Đình Trọng là một trong những cái tên cuối cùng có trong danh sách U23 Việt Nam tham dự giải U23 Châu Á 2020

Để tăng cường hàng phòng ngự, Đức Chiến có thể là cái tên được gọi trong trận đấu tới. Còn Hoàng Đức và Quang Hải có thể sẽ giữ nhiệm vụ tấn công. Hai cầu thủ đá cao nhất trong sơ đồ của thầy Park là Hà Đức Chinh và Tiến Linh. Thầy Park có thể tung ra sân sơ đồ 3 – 4 – 3.

Một tin tức quan trọng đối với cả hai đội bóng là, trước trận đấu vài ngày, tài năng trẻ Mohammed Jumaa của U23 UAE đã gặp phải chấn thương đầu gối khá nặng. Và tiền vệ 22 tuổi này sẽ không thể thi đấu tại Vòng chung kết U23 châu Á 2020

Còn với đội tuyển Việt Nam, trong buổi tập chiều ngày 8/1, HLV Park Hang Seo nhận tin không vui từ chấn thương của Việt Anh. Trung vệ này có dấu hiệu căng cơ, phải tập riêng với bác sĩ Choi.

Đây là tin không vui đối với thầy Park trước khi trận đấu với UAE diễn ra. Dù vậy, Việt Anh không phải là trụ cột nên cũng không quá đáng ngại.

U22 Việt Nam gặp U22 UAE

Nga Đỗ (t/h)