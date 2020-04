Vì sao thị trấn Đồng Văn được dỡ phong tỏa chỉ sau chưa đầy 24 giờ?

Theo công điện hỏa tốc do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn kí có nêu rõ, tình hình phòng, chống dịch COVID-19 có chuyển biến tích cực, các ca nghi nhiễm do tiếp xúc gần với bệnh nhân 268 đều cho kết quả âm tính. Do vậy, tỉnh Hà Giang chỉ đạo dỡ bỏ cách ly thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn) trước 8h sáng nay (23/4). Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ thị 16 của Chính phủ.