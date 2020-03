Vị trí 12 điểm cách ly tập trung ở Hà Nội cần biết

12 điểm cách ly của Hà Nội đang hoạt động đó là: Bệnh viện Công an TP Hà Nội tại Phú La, Hà Đông; Trường Quân sự (Xuân Sơn, Sơn Tây); D15 Lục quân (Thạch Hòa, Thạch Thất); D16 Lục Quân (Yên Bình, Thạch Thất); Trung đoàn Pháo binh 58 (Hòa Thạch, Quốc Oai); Trung đoàn bộ binh 59 (Xuân Mai, Chương Mỹ); trường Pháp binh (Xuân Sơn, Sơn Tây); Tiểu đoàn pháp binh D14 (Hòa Thạch, Quốc Oai); tiểu đoàn Pháo binh D15 (Hòa Thạch, Quốc Oai).

Bắt đầu từ ngày 18/3, Hà Nội tiếp tục thành lập khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 ở khu nhà ở cho học sinh sinh viên ở Pháp Vân – Tứ Hiệp và trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Đến sáng 19/3, Hà Nội trưng dụng khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II với 3 tòa nhà cao 21 tầng thành khu cách ly tập trung cho người từ vùng dịch trở về.

Hà Nội có 12 khu cách ly

Ở một diễn biến liên quan, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, hiện đã có 7 khách sạn chấp nhận tiếp nhận người cách ly từ vùng dịch trở về với điều kiện xét nghiệm âm tính lần 1 để giảm thiểu thấp nhất rủi ro.

Còn theo đánh giá của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trong những ngày tới số du học sinh, lao động Việt Nam ở nước ngoài sẽ trở về nhiều. Tuy nhiên, Hà Nội đã xây dựng kịch bản tiếp nhận khoảng 10.000 trường hợp cách ly tập trung nhập cảnh từ nước ngoài về qua sân bay Nội Bài. Hà Nội sẽ lên kế hoạch trưng dụng một số trường dạy nghề ở xã Phú Xuyên, Sơn Tây, Chương Mỹ, Mê Linh, Sóc Sơn… làm nơi cách ly tập trung.

Trong ngày 19/3, Hà Nội đã lên phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự cho 2 khu cách ly mới của thành phố. Cụ thể, hai khu vực này gồm: Tòa nhà A1 khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) và Ký túc xá trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm).

Hà Nội đảm bảo an ninh 2 khu cách ly mới thành lập



Lực lượng Công an đã triển khai hàng rào an ninh tại 2 khu vực này. Cảnh sát giao thông cũng được bố trí tại các chốt từ xa để hướng dẫn các phương tiện đi lại.

Liên quan đến Công tác phòng chống dịch COVID-19 , tối ngày 18/3, sau cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, Hà Nội đã cho ra mắt ứng dụng Hà Nội SmartCity. Ứng dụng này có vai trò giám sát các trường hợp dương tính với COVID-19 và người được yêu cầu cách ly tập trung, cách ly tại nơi cư trú và cả người đã khỏi bệnh cần tiếp tục theo dõi y tế.

ứng dụng Hà Nội SmartCity được ra mắt vào tối 18/3

Các trường hợp liên quan đến COVID-19 được yêu cầu cài đặt phần mềm trên, Khi đi quá nơi cách ly khoảng 20 – 30 mét, người bị giám sát sẽ bị phần mềm này cảnh báo. Đồng thời, phần mềm cũng gửi tin nhắn cho cán bộ quản lý giám sát tại các địa phương đó, người thân trong gia đình cũng như tổ dân phố để kịp thời ngăn chặn.

Ngoài ra, người thuộc diện cách ly còn được theo dõi Sức Khỏe thông qua áp này và khai báo lộ trình dịch tễ. Hệ thống GPS được kết nối với điện thoại và hệ thống điều hành trung tâm, giúp cho thành phố có thể quản lý được các địa điểm cách ly.

Nga Đỗ (t/h)