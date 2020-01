Vì yêu, thiếu nữ sẵn sàng trở thành “trợ thủ” giúp bạn trai buôn thuốc giả qua mạng

Liên quan đến vụ việc cặp nam nữ cùng nhau bán thuốc giả qua mạng, ngày 14/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội đang tạm giữ Lý Mạnh Thông (32 tuổi, quê Hải Dương) và Lý Thị Thùy Linh (29 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Theo điều tra ban đầu, ngày 9/1, Linh đi xe máy chở một thùng giấy đựng 200 hộp thuốc tân dược dòng Pharcoter đi giao cho khách. Trên đường đi, Linh bị cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu dừng xe và kiểm tra. Tại đó, cơ quan chức năng phát hiện Linh đang vận chuyển thuốc giả.

Linh và lô thuốc bị đưa về trụ sở Công an. Từ lời khai của Linh, Công an phát hiện tra chủ nhân thùng hàng này là Lý Mạnh Thông – bạn trai của Linh. Qua khám xét nơi ở của Linh và Thông (tại quận Hoàng Mai) thì thu giữ thêm 4.000 hộp thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả

Tại cơ quan điều tra, Thông khai rằng quen Linh qua mạng xã hội. Sau một thời gian tìm hiểu thì dọn về chung sống như vợ chồng. Linh biết Thông “ kinh doanh ” thuốc và thực phẩm chức năng giả qua mạng xã hội thu nhập rất khá nên cùng hỗ trợ người yêu “kinh doanh”.

Thông còn khai, tất cả mọi giao dịch đều được thực hiện qua mạng xã hội. Mỗi hộp thuốc tân dược 25.000 đồng, bán ra 30.000 đồng, còn thực phẩm chức năng mua 22.000 đồng/lọ, bán ra 80.000 đồng.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của Thông

Linh bắt đầu trợ giúp bạn trai buôn bán thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả từ đầu năm 2019. Cặp đôi này đã thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng. Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến tình trạng buôn lậu thuốc, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt giam đối với Chu Bá Toàn (Phó chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn) và Hoàng Thanh Sơn (công chức hải quan) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra , tháng 12/2019, C03 khởi tố Lâm Đình Hoài (Giám đốc Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đức Linh), Lâm Đình Hưng (trú Hà Nội), Trần Văn Quang (quê Bắc Ninh), Nguyễn Văn Khanh (ở Lạng Sơn) và Nguyễn Thị Ngân về tội Buôn lậu. Bị can Lâm Đình Hoài bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã

Trước đó, ngày 4/12, tại cửa khẩu Chi Ma, C03 bắt quả tang Quang và Khanh nhập khẩu và vận chuyển dược liệu qua biên giới. Để qua mặt Công an, nhóm này khai đó là hoa quả khô.

Công an thu giữ 400 bao tải, bên trong chứa 72 loại dược liệu. Từ lời khai của 2 người này, cảnh sát bắt khẩn cấp Lâm Đình Hưng. Đến tối 9/12, Công an khám xét kho hàng của nhóm này ở Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội). Đến sáng 10/12 thì lực lượng liên ngành tiếp tục kiểm tra nhiều địa điểm ở thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh).

Ngày 11/12, C03 cùng công an các tỉnh Nam Định, Nghệ An và TP.HCM khám xét 5 cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền, thu giữ thêm 5 tấn hàng lậu. Sau các đợt kiểm tra, ban chuyên án thu giữ trên 100 tấn dược liệu, 2 ôtô con và nhiều xe tải, khoảng 2 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan.

Nga Đỗ (t/h)