Ngày vía Thần Tài 2020: Đến 'Ngọc Hoàng' và 'Thần Tài' cũng phải đeo khẩu trang

Ở Việt Nam, người dân cứ mùng 10 tháng Giêng sẽ tổ chức cúng bái Thần Tài để trả lễ cho năm cũ và cầu mong năm mới sung túc, tiền tài đầy nhà. Đặc biệt là các nhà kinh doanh sẽ chú ý sửa soạn mọi thứ trong việc đón lễ Thần tài như dọn dẹp, bày biện ban thờ và đi mua vàng. Tuy nhiên, Ngày vía Thần Tài năm nay trở nên ảm đạm hơn một chút đặc khi lượng khách đến mua vàng giảm mạnh, giá vàng đứng im. Bên cạnh đó cũng có những điều đặc biệt trong ngày vía Thần Tài năm nay đó là nếu như bạn đi mua vàng thì sẽ được “Ngọc Hoàng” và “ Thần tài” lì xì khẩu trang để phòng dịch bệnh viêm phổi lạ do virus Corona đang hoành hành.

Hàng năm, trong mỗi ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), khách hàng lại xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng cầu may. Cùng với đó, giá vàng được điều chỉnh tăng vọt, khoảng cách giữa mua vào và bán ra được các "nhà vàng" nới rộng, có thời điểm giá bán ra cao hơn giá mua vào gần 2 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, năm nay, ngày vía Thần Tài lại đúng thời điểm dịch viêm phổi lạ do virus Corona gây ra đang hoành hành toàn cầu. Không lâu sau khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, tới chiều 1/2/2020, Thủ tướng quyết định công bố dịch do virus corona tại Việt Nam.

Trong ngày 2/2, nhiều thành phố, trong đó có Hà Nội và TP.HCM kéo dài thời gian nghỉ học cho sinh để tránh dịch Corona. Diễn biến này có tác động rất mạnh đến thị trường vàng ngày Thần Tài. Corona khiến khách giảm, giá vàng giảm.

Cụ thể, trong ngày vía Thần Tài 2020 (ngày 3/2/2020), khách hàng vẫn xếp hàng từ 4h sáng để mua vào vàng. Tuy nhiên, theo quan sát, số lượng người mua đã giảm mạnh so với những năm trước. Dù trời Hà Nội mưa nhẹ nhưng nguyên nhân chính khiến lượng khách giảm vẫn là người dân sợ dịch Corona.

Để phòng tránh dịch Corona, từ những ngày gần đây, các cửa hàng vàng bạc đá quý đã chuẩn bị sẵn số lượng lớn khẩu trang để phát cho nhân viên và khách hàng. Tất cả những người tham gia giao dịch đều phải đeo khẩu trang. Đến "Ngọc Hoàng" do nhân viên công ty đóng giả cũng phải đeo khẩu trang đi phát khẩu trang.

Dịch Corona không chỉ khiến lượng khách sụt giảm mạnh mà giá vàng bất động. Đây là điều chưa từng có trong nhiều năm gần đây. Vào lúc hơn 5h sáng 3/2, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC niêm yết ở mức: 44,10 triệu đồng/lượng – 44,90 triệu đồng/lượng, không đổi so với cuối ngày hôm qua. Điều đáng nói, cuối ngày hôm qua, giá vàng SJC bất ngờ giảm 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tăng vọt từ 300.000 đồng/lượng lên 800.000 đồng/lượng.

Tại Phú Quý, tình trạng "đóng băng" giá cũng diễn ra tương tự. Vào lúc sáng sớm ngày 3/2, giá vàng Phú Quý giao dịch ở mức: 44,1 triệu đồng/lượng – 44,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng Thần Tài Phú Quý niêm yết ở mức: 44 triệu đồng/lượng – 44,8 triệu đồng/lượng.

Bích Ngọc (t/h)