Video: Bác sĩ BV Việt Đức hướng dẫn cách đeo khẩu trang không bị mờ kính, cứu cánh cho người cận thị

Với những ai thường xuyên đeo kính không thể quên nỗi ám ảnh mỗi lần đeo khẩu trang là mắt kính mờ tịt do hơi thở phả lên. Bác sĩ hướng dẫn mẹo hay giúp bạn đeo khẩu trang an toàn không lo bị mờ.

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang diễn biến khó lường, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên đeo khẩu trang đặc biệt khi ra đường, di chuyển đến nơi công cộng, tập trung đông người.

Đeo khẩu trang được coi là biện pháp ngăn ngừa lây lan virus hiệu quả từ người bệnh đồng thời bảo vệ hệ hô hấp của người khỏe mạnh trước các tác nhân từ môi trường.



Dẫu biết tác dụng là vậy nhưng với người thường xuyên đeo kính, việc đeo khẩu trang có thể gọi là nỗi ám ảnh bởi hơi thở không thoát được ra ngoài mà phả lên làm mờ mắt kính. Không đeo khẩu trang thì lo sợ virus còn đeo khẩu trang thì không nhìn thấy gì đặc biệt khi di chuyển ngoài đường. Liệu có cách nào để khắc phục tình trạng này?



Mới đây, TS.BS Ngô Mạnh Hùng - Phó trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh II - Mới đây, TS.BS Ngô Mạnh Hùng - Phó trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh II - Bệnh viện Việt Đức chia sẻ một mẹo nhỏ giúp khắc phục tình trạng mờ mắt kính khi đeo khẩu trang.

TS.BS Ngô Mạnh Hùng hướng dẫn mẹo hay đeo khẩu trang không lo mờ kính. Video: NVCC



Cụ thể, bác sĩ sử dụng khoảng 10-15cm băng dính y tế để dính mép trên của khẩu trang sao cho dính sát vào sống mũi và phía trên gần mắt. Bạn dùng tay miết chặt mép khẩu trang gắn với phần băng dính để đảm bảo chúng bám sát vào da mặt. Mẹo nhỏ này rất hiệu quả đảm bảo khẩu trang không thể rơi ra và hơi thở của bạn không thể tràn lên làm mờ kính.



Bác sĩ Ngô Mạnh Hùng là người bắt buộc phải sử dụng kính nên ông thường xuyên thực hiện cách này để đảm bảo hoàn thành tốt các ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ liền.



Bác sĩ lưu ý bắt buộc phải sử dụng loại băng dính y tế mới có hiệu quả, ngay cả khi có việc cần thiết bóc ra, vẫn giữ độ bám dính tốt. Các loại băng dính thông thường bám dính kém hơn, rất dễ bị bung ra khi bạn phải vận động nhiều.

Bác sĩ Hùng sử dụng băng dính y tế để cố định khẩu trang



Một lưu ý khác là những người bị Một lưu ý khác là những người bị Dị ứng với băng dính y tế nên thận trọng vì có thể gây kích ứng da. Sau khi dán băng y tế, phải giữ gìn khô ráo và sạch sẽ, không để ngấm nước hoặc nhiễm bẩn. Nếu băng dán bị dính nước, nên lập tức thay băng khác.

Được biết loại băng dính y tế này có giá rất rẻ, chủ vài chục ngàn một cuộn to với nhiều kích thước khác nhau, có thể sử dụng trong thời gian dài. Với cách này, bạn có thể yên tâm vừa đeo khẩu trang vừa mang kính khi đi học, đi làm hay cả khi di chuyển ngoài đường mà không lo bị mờ mắt kính.



Sau khi đoạn video clip của BS Hùng được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều ý kiến của cư dân mạng ủng hộ cách làm này.

Tài khoản Nguyen Anh Quan bình luận: "Hay quá, tôi không phải mác sĩ mổ nhưng làm nhiều công việc thường xuyên bị mờ kính. Giờ đã có cách hay cho người bị cận". Nick name Đặng Mai Trang bình luận dí dỏm: "Sắp cháy hết các loại băng dính và băng keo y tế các loại rồi!".

