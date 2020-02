Video: Hãi hùng nhóm thanh niên bốc đầu, lạng lách xe máy và livestream

Đua xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng khoe "tài" trên mạng xã hội

Zing.vn phản ánh, ngày 5/2 một nhóm thanh niên đua xe máy với tốc độ cao, không mũ bảo hiểm lạng lách, bốc đầu trên đường, trên địa bàn xã Cẩm Khê, Phú Thọ. Không những vậy, những than niên này còn livestream trên mạng, khiến nhiều người vừa hoảng hồn vừa bức xúc.

"Vẻ vang gì mà khoe khoang thế này", tài khoản Tuấn Anh bình luận.

Bạn Nguyễn Đại bày tỏ: "Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe".





Bất chấp lệnh dừng xe, thanh niên tông thẳng, gây tai nạn cho chiến sĩ công an

Chiều hôm qua, vào khoảng 14h30 ngày 7/2/2020, tại QL9, đoạn qua địa phận phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, một vụ tai nạn đã xảy ra.

Thời điểm trên, khi cán bộ CSGT, công an TP Đông Hà cùng đồng đội làm nhiệm vụ tại QL9 thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao.

Mặc cho cán bộ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên đã tông thẳng xe khiến cán bộ này bị thương, gãy chân. Hiện nay, vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng điều tra, xử lý. Thông tin được phản ánh trên báo Giao thông.





"Diễn xiếc" trên xe và cái kết

Theo thông tin trên báo Đời sống & Pháp luật, vừa mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip, ghi lại hình ảnh một nam thanh niên liều lĩnh "diễn xiếc" khi chạy xe máy trên đường phố và gặp tai nạn với cú ngã “sấp mặt” xuống đường.