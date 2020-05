Hãi hùng clip nhóm người cầm hung khí hỗn chiến ở TP.HCM, nghi có nổ súng

Ngày 4/5, Công an quận 12, TP.HCM đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến, nghi có sử dụng súng.

Your browser does not support HTML5 video.

Video ghi lại cảnh hỗn chiến

Sáng cùng ngày, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video dài 14 giây ghi lại khung cảnh bên dưới một tòa nhà cao tầng được cho là nằm gần đường Tô Ký (P. Tân Chánh Hiệp, Q.12). Trong đó ghi lại cảnh một nhóm đối tượng mang theo mã tấu và hung khí xông vào đập phá. Một lúc sau, có hai xe máy chở 4 người khác chạy tới.



Clip còn ghi lại nhiều âm thanh như tiếng súng. Những đối tượng mang theo hung khí mới rút đi. Vụ việc khiến nhiều người dân xung quanh hỗn loạn.

Nam thanh niên dùng hung khí lao vào đập phá



Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 19h ngày 3/5 tại ở 1 căn nhà tại KP2 phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Vụ hỗn chiến khiến 2 người bị thương. Công an quận 12 đã xác định được nhóm người gây ra vụ việc trên và đang tiến hành truy xét.

Trước đó ngày 27/4, một vụ hỗn chiến cũng nổ ra giữa 2 nhóm thanh niên tại xã Tân Đức (Hàm Tân) khiến Nguyễn Viết Thanh Hải (31, tuổi ngụ tại thị trấn Tân Minh, Hàm Tân) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/4, do mâu thuẫn trước đó, một nhóm thanh niên ở xã Tân Đức đã xông vào tấn công nhóm của D.T.K. (ngụ tại Tân Phúc, Hàm Tân) trong một lán trại. Do bị đâm trúng người, K. đã huy động lực lượng đuổi theo đối phương để trả thù.

Hai bên đã lao vào nhau hỗn chiến khiến Nguyễn Viết Thanh Hải tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ hỗn chiến cũng khiến 5 người khác bị thương.

Xem thêm: Bất ngờ danh tính chủ chiếc xe bán tải bị thiêu rụi trên quốc lộ 28

Hà Ly (t/h)