Vì sao người viêm đại tràng tuyệt đối không được ăn cam?

Viêm đại tràng có được uống nước cam không?

Hoa quả, trái cây là nguồn thực phẩm tốt cho sức khỏe, được khuyên nên ăn hằng ngày. Tuy nhiên, có một số trái cây đối với một số người bệnh thực sự phải kiêng kỵ. Như cam là đồ ăn có dinh dưỡng rất cao, có tác dụng bổ dưỡng Sức Khỏe và tăng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Nhiều loại vitamin có giá trị trong trái cam cho sức khỏe như vitamin C, vitamin B9 (acid folic) rất có lợi trong việc phục hồi sức khỏe cho người bị bệnh. Bên cạnh đó, cam còn rất có lợi để phòng ngừa bệnh tim mạch, bệnh mỡ máu cao, chống lão hóa và tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Thế nhưng, cam còn có những tác dụng phụ sẽ không phù hợp với một số người, đặc biệt là người viêm đại tràng. Nguyên nhân là bởi, cam và nhất là nước cam chứa axit các chất hữu cơ làm tăng axit trong dạ dày , gây chứng ợ nóng và khiến tình trạng viêm loét thêm trầm trọng.

Bên cạnh đó, cam cũng không tốt cho người có bệnh về tiêu hóa. Uống quá nhiều sẽ gây bệnh tiêu chảy. Như vậy, kết luận lại, người bệnh viêm đại tràng không nên ăn cam.

Người bệnh viêm đại tràng nên ăn quả gì?

Thay vì ăn cam, bạn hãy bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể với các loại trái sau:





Chuối

Nó là thực phảm lành cho bệnh nhân vêm đại tràng. Các nghiên cứu cho thấy trong chuối chứa nhiều chất xơ và pectin. Những thành phần này có tác dụng kích thích ăng nhu động ruột, giảm thiểu triệu chứng táo bón, tiêu chảy do bệnh viêm đại tràng gây ra.



Ngoài ra, chuối còn bổ sung thêm thành phần kali và các chất điện giải, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt, giúp người bệnh ăn ngon miệng hơn. Đặc biệt, chất điện giải trong chuối sẽ bù được lượng nước mà cơ thể mất đi trong quá trình bị tiêu chảy.

Quả lựu

Loại quả này chứa thành phần như natri, niaxin, vitamin B2, vitamin C, sinh tố B, canxi, photpho,… Đây là những chất có tác dụng rất tốt trong việc làm lành các tổn thương ở đại tràng. Đồng thời, thành phần tanin có trong vỏ lựu còn giúp ngăn ngừa trạng tiêu chảy, đi ngoài ra máu. Với loại quả này, bạn có thể ăn hoặc nấu lấy nước uống hàng ngày. Bạn kiên trì sử dụng thì bệnh viêm đại tràng sẽ nhanh chóng được cải thiện.

Quả táo

Trong thành phần quả táo chứa pectin. Đây là chất xơ hòa tan, có khả năng tăng cường hoạt động của đại tràng. Những người măc bệnh táo bón, ăn táo giúp nhuận tràng.





Quả lê

Người bệnh viêm đại tràng nên ăn ít nhất 2-3 lần/tuần. Theo nghiên cứu của một số tài liệu cho thấy, lê có chứa thành phần natri, kali, chất xơ,… những thành phần này giúp hỗ trợ hệ thống tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.



Bên cạnh đó, người viêm đại tràng ăn quả này còn giảm thiểu được tình trạng ăn không tiêu, ợ hơ, chướng bụng, đầy bụng do bệnh viêm đại tràng gây ra. Vì quả lê không chứa thành phần cholesterol, chất béo nên rất tốt cho sức khỏe con người.





Quả bơ

Quả bơ giúp cung cấp cho cơ thể một lượng chất béo không bão hòa. Nếu người bệnh bị gây sụt cân, bạn có thể bổ sung quả bơ mỗi ngày để cơ thể có thêm năng lượng hoạt động tốt hơn và hỗ trợ điều trị viêm đại tràng.



Bên cạnh đó, các số liệu thống kê cho thấy, có đến 85% bệnh nhân bị viêm đại tràng có dấu hiệu suy dinh dưỡng. Chính vì vậy, ăn bơ là giải pháp tối ưu cho bệnh nhân mắc bệnh viêm đại tràng, giúp kiểm soát bệnh và tăng cường sức khỏe cho người bệnh. Bạn có thể uống nước sinh tố bơ hoặc ăn bơ để hỗ trợ điều trị bệnh. Bên cạnh đó, các số liệu thống kê cho thấy, có đến 85% bệnh nhân bị viêm đại tràng có dấu hiệu suy dinh dưỡng. Chính vì vậy, ăn bơ là giải pháp tối ưu cho bệnh nhân mắc bệnh viêm đại tràng, giúp kiểm soát bệnh và tăng cường sức khỏe cho người bệnh. Bạn có thể uống nước sinh tố bơ hoặc ăn bơ để hỗ trợ điều trị bệnh.

Ổi

Lượng vitamin dồi dào trong ổi không những giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể người bệnh mà còn giúp làm lành các tổn thương do viêm đại tràng gây ra. Đặc biệt, vị chát của ổi còn ngăn ngăn ngừa tình trạng tiêu chảy, khó chịu ở bụng. Mặc dù ổi rất tốt nhưng người bệnh chỉ nên ăn với một lượng vừa đủ, không được ăn quá nhiều, nhất là bệnh nhân táo bón không nên ăn ổi.





Nho

Thành phần resveratrol trong quả nho đóng vai trò như một chất chống oxy hóa , giúp ngăn ngừa các bệnh viêm đại tràng, giảm tình trạng chảy máu, viêm loét. Do đó, bệnh nhân mắc bệnh viêm đại tràng có thể bổ sung nho cho cơ thể của mình để kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Hy vọng, bài viết có thể giúp quý độc giả tham khảo để lựa chọn loại trái cây phù hợp với người bệnh viêm đại tràng.

Your browser does not support HTML5 video.

Chế độ ăn cho người viêm đại tràng

Xem thêm: Bật mí 3 cách chữa viêm đại tràng bằng nghệ đơn giản ngay tại nhà

3 triệu chứng cảnh báo bệnh viêm đại tràng, không muốn ung thư cần xử lý ngay Minh Tú (t/h)