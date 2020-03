Lợi ích không ngờ từ nước dừa cho bệnh nhân viêm đại tràng, nhất định nên bổ sung hàng ngày

Nước dừa được coi là thứ nước uống cao cấp, không chỉ trong sạch vô trùng mà lại ngon ngọt, mát mẻ.

Nước dừa rất tốt cho hệ tiêu hóa, nhất là viêm đại tràng





Công dụng của nước dừa

Bù nước

Nước dừa rất giàu kali và các khoáng chất khác nên nó điều hòa dịch nội bộ và bổ sung nước cho cơ thể. Nước dừa được dùng để điều trị chứng mất nước trong trường hợp bị bệnh lỵ, tiêu chảy và sự cân bằng chất điện phân. Bên cạnh đó, uống nước dừa giúp giảm nguy cơ của đường tiêu hóa, đẩy lùi tình trạng nhiệt miệng và nhanh chóng hồi phục cơ thể sau khi mất nước.

Chữa các vấn đề về đường tiết niệu

Những vấn đề về đường tiết niệu sẽ được giảm hẳn nếu bạn thường xuyên sử dụng nước dừa. Bạn thường xuyên bị tiểu rát và các bệnh tiết niệu khác nên uống nhiều nước dừa để giảm các triệu chứng cửa bệnh.

Tốt cho bệnh tim mạch

Theo các nhà nghiên cứu, những người cao huyết áp thường có mức độ kali thấp. Vì thế, uống nước dừa thường xuyên có thể có hiệu quả trong việc điều hòa huyết áp do nồng độ cao kali và axit lauric. Ngoài ra, một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, nước dừa có thể giúp tăng HDL (tốt) cholesterol. Nó được xem là một thứ nước tuyệt vời tự nhiên để điều trị duy trì Sức Khỏe tim mạch.

Giúp làm đẹp da

Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói, uống nước dừa để làm đẹp da. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, cytokinin được tìm thấy trong nước dừa giúp điều chỉnh sự phát triển tế bào da. Đồng thời, trong nước dừa có chứa acid lauric có thể giảm thiểu sự lão hóa của tế bào da, giúp cân bằng độ PH và giữ cho các mô da liên kết mạnh mẽ, làm ẩm cho da.





Hỗ trợ giảm cân

Uống nước dừa giúp giảm cân

Nước dừa cũng là một trong các loại nước tốt, phù hợp với mục đích giảm cân của bạn. Nước dừa giàu chất dinh dưỡng, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất bằng cách cung cấp nhiều oxy hơn cho cơ thể. Khi quá trình trao đổi chất hoạt động thích hợp sẽ điều hòa tốt lượng đường trong máu, từ đó giúp kiểm soát các cơn thèm ăn không đáng có. Nếu bạn kết hợp nước dừa vào chế độ ăn kiêng, việc giảm cân trở nên dễ dàng nhờ khả năng điều hòa lượng đường máu tốt. Nó cũng được xem là nguồn dinh dưỡng tốt cho người tiểu đường.

Bổ sung năng lượng

Nước dừa có chứa ít đường và hàm lượng natri ít hơn hẳn so với các nước uống thể thao khác nhưng lại có nhiều kali, canxi vàchloride giúp bổ sung và nâng cao mức năng lượng của cơ thể cho bạn năng lượng tối ưu.





Tăng cường hệ miễn dịch

Nước dừa là một chất lỏng vô trùng ít calo và chất béo nhưng lại giàu vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng như acidlauric, chloride, và sắt, kali, magiê, canxi, natri, và Phospho. Trên thực tế, lượng kali có trong nước dừa gấp 2 lần lượng kali có trong chuối, giúp cân bằng sức khỏe cơ bắp, tim mạch, hệ thần kinh và hệ miễn dịch, cũng như hấp thụ và cân bằng các chất lỏng bên trong của cơ thể.





Công dụng của nước dừa với bệnh nhân viêm đại tràng

Hỗ trợ đường ruột chống lại vi khuẩn: Các axit lauric có trong nước dừa khi vào cơ thể sẽ chuyển đổi thành monolaurin có tác dụng chống lại những virut, vi khuẩn, ký sinh trùng có hại. Giúp tạo trường sạch cho đường ruột, ngăn ngừa bệnh đường ruột đồng thời làm giảm các thương tổn trong thành ruột và niêm mạc đại tràng.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa được tốt hơn: Người ta thường uống nước dừa với một chút dầu oliu, xem như đó là một phương thuốc chữa bệnh. Bài thuốc này được sử dụng 3-4 lần/ 1 tuần, khi vào cơ thể giúp đường ruột thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Điều trị bệnh kiết lỵ cấp tính: Hàng ngày uống nước dừa kết hợp với rau má hàng ngày sẽ chữa khỏi bệnh kiết lỵ mà người bệnh viêm đại tràng hay gặp phải.



Hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh về đau Hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh về đau dạ dày , khó tiêu, táo bón, giun đường ruột, thổ tả,...

Với những công dụng trên, bệnh nhân viêm đại tràng sẽ không có lý do gì để từ chối nguồn thực phẩm thiên nhiên, giàu dưỡng chất như vây.





Lưu ý khi uống nước dừa

Nước dừa tuy có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên cũng cần phải sử dụng đúng cách, theo liều lượng nhất định.

Kinh nghiện dân gian khuyên những trường hợp sau không nên uống nước dừa như:

Trong trường hợp bạn đi ngoài trời nắng nóng, đến khi về nhà, vì khát nước nên uống quá nhiều nước dừa sẽ dẫn tới các triệu chứng: ớn lạnh, đầy bụng, hâm hấp sốt hoặc sốt cao.

Không nên uống nước dừa quá nhiều, trước cuộc thi đấu thể dục thể thao, tránh làm cho tay chân rũ nước, giảm sức dẻo dai và phản xạ nhanh.

Nước dừa không dành cho những người có thể tạng thuộc âm như da xanh tái, bắp thịt mềm nhão, mát, tay chân lạnh, ăn uống chậm tiêu, thích uống ấm,hay bị tiêu chảy, phân mềm, người nặng, bải hoải, chậm chạp,…

