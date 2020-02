Người bệnh viêm đại tràng muốn uống sữa cần đặc biệt lưu ý điều này để tránh hại sức khỏe

Đối với người bệnh viêm đại tràng , chế độ ăn uống cần được hết sức chú ý để giảm thiểu khả năng phát triển bệnh, đảm bảo an toàn về Sức Khỏe . Với sữa, công dụng của nó chẳng còn ai phải bàn cãi, bởi nó là nguồn thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu, được nhiều chuyên gia tin tưởng khuyên dùng. Tuy nhiên, người bệnh viêm đại tràng có được uống sữa không vẫn là thắc mắc của không ít người.

Theo các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, sữa hoàn toàn có lợi, an toàn cho người viêm đại tràng. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý lựa chọn những loại sữa phù hợp để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.



Hiện nay, đa số các loại sữa trên thị trường đều có đường lactose. Khi vào cơ thể, ruột sẽ tiết ra một loại men có tác dụng phân tách đường lactose thành galactose và glucose giúp cơ thể hấp thu hoàn toàn các dưỡng chất. Thế nhưng, khi bị viêm đại tràng, cơ thể thường thiếu hụt men lastese nên không thể cắt lactose thành dạng đường đơn. Từ đó sinh ra các phản ứng không dung nạp lactose như đầy bụng, tiêu chảy, người mệt mỏi, suy nhược.



Ngoài ra, trong sữa còn giàu chất béo, không tốt cho người mắc viêm đại tràng. Do dễ gây ra chứng khó tiêu, khó chuyển hóa thành các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đây cũng chính là nguyên nhân mà người bệnh viêm đại tràng khi uống nhiều sữa thường có các triệu chứng đầy bụng, bụng thường xuyên khó chịu, cơ thể thiếu hụt năng lượng, hay uể oải, mệt mỏi…





Viêm đại tràng nên uống sữa gì?

Sữa chua





Nhiều người viêm đại tràng e ngại khi sử dụng sữa chua vì thực phẩm này có tính chua, sẽ ảnh hưởng đến bệnh. Điều này có phần đúng, thế nhưng chuyên gia vẫn khẳng định rằng, viêm đại tràng có thể ăn sữa chua. Loại thực phẩm này nhiều virtamin, khoáng chất canxi, kẽm, protein, sắt mà còn chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa. Việc ăn sữa chua mỗi ngày sẽ giúp các lợi khuẩn phát triển tốt đồng thời hạn chế ngăn ngừa sự sinh sôi của các vi khuẩn có hại.

Người viêm đại tràng có thể ăn 1-2 hũ sữa chua/ngày

Tuy nhiên, liều lượng sử dụng sữa chua thích hợp cho người viêm đại tràng là nên ăn 1-2 hũ/ ngày vì bản thân thực phẩm này có tính acid có thể gây đầy hơi, khiến dạ dày khó chịu, làm các lợi khuẩn khó phát huy tác dụng.





Sữa đậu nành

Bạn biết không, sữa đậu nành giàu protein, acid béo không no, các khoáng chất itamin cần thiết cho cơ thể. Những người viêm đại tràng có thể yên tâm uống sữa đậu nành, bởi nó không chứa đường lactose nên không gây ra hiện tượng khó tiêu và không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa cũng như đại tràng.

Những loại sữa có nguồn gốc động vật tuyệt đối người viêm đại tràng không nên uống

Vậy nhưng, người bị viêm đại tràng nên sử dụng loại sữa này với lượng phù hợp. Để tránh kích thích đến các triệu chứng bệnh, nên hạn chế tối đa việc thêm đường vào sữa. Ngoài ra, chỉ nên uống tối đa 500ml mỗi ngày, uống quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, có thể thay thế bằng các loại sữa khác như sữa hạnh nhân, sữa ngô, sữa yến mạch, sữa gạo…





Các loại thực phẩm thay thế sữa tốt cho người viêm đại tràng

Người viêm đại tràng nên tránh dùng các loại sữa có nguồn gốc từ động vật, như sữa bò, sưã dê,... tránh gây ảnh hưởng đến bệnh. Ngoài bổ sung các loại sữa có nguồn gốc từ thục vật, những thực phẩm dưới đây được khuyên nên dùng, tốt cho người bệnh, bao gồm:

Các loại trái cây tốt cho người bệnh viêm đại tràng như dưa đỏ, chuối, táo, ổi, sung, lê, lựu, đu đủ chín…



Rau xanh giàu chất xơ, vitamin như súp lơ xanh, rau bina, các loại rau đậu…



Thực phẩm giàu chất béo không no như giàu cá. Chúng chứa nhiều omega-3 và chất bôi trơn giúp làm mềm phân, tạo điều kiện cho phân di chuyển xuống trực tràng, cải thiện chứng táo bón.



Thực phẩm giàu đạm như cá, trứng, thịt nạc, tốt nhất là thịt xay để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.



Thực phẩm giàu chất xơ không tan cellulose, được khuyến khích sử dụng cho người bị viêm đại tràng có triệu chứng tiêu chảy. Thường là khoai lang, khoai mì, bánh mỳ nướng…

Hy vọng những thông tin tham khảo trên sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc, bệnh viêm đai tràng có được uống sữa không, để từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp khi sử dụng các nguồn thực phẩm dinh dưỡng này.

Bác sĩ tư vấn chữa bệnh viêm đại tràng - VTV