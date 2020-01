Viên gout Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình quảng cáo sai, doanh nghiệp nói không phải mình

Thời gian qua, Cục ATTP phát hiện trên các trang website: daitrang.net, chuabenhgout.net đang quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ Sức Khỏe : Viên Gout Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình quảng cáo trái Pháp luật

Theo thông báo của Cục, trong thời gian qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các trang:daitrang.net, chuabenhgout.net đang quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên Gout Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình nội dung quảng cáo trên các website nêu trên gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định (Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận); Quảng cáo thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe dưới dạng liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm; quảng cáo sử dụng hình ảnh, uy tín, nhân viên y tế, thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm.





Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Tâm Bình (địa chỉ: Số 349 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Tâm Bình không thừa nhận các website nêu trên của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dược phẩm Tâm Bình, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên Gout Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình trên các website này.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên Gout Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình đang được quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên không đúng với nội dung quảng cáo đã được Cục An toàn thực phẩm thẩm định. Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên Gout Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình quảng cáo trên các website daitrang.net, chuabenhgout.net nêu trên.

