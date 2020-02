Viên phụ khoa của Công ty Bình An có đánh tráo khái niệm lừa người dùng?

Báonhận được phản ánh của bạn đọc về việc Công ty Bình An (tại thôn Cốc Thôn, Xã Cam Thượng, Huyện Ba Vì, Hà Nội) đang quảng cáo các thực phẩm chức năng với sự thần thánh hóa công dụng. Theo đó, chúng tôi đã vào cuộc và ghi nhận hình ảnh thể hiện Công ty Bình An quảng cáo về TPCNvới rất nhiều công dụng mà theo tìm hiểu của PV, điều này không đúng với giấy phép do Cục ATTP cấp.

Người phụ nữ giới thiệu là Nguyễn Thị Thùy Linh, CEO Công ty Bình An xuất hiện trên mạng xã hội, livestream giới thiệu, tư vấn công dụng và cách dùng sản phẩm Viên đặt phụ khoa Hoa Hồng “sản phẩm vừa uống và dùng đặt để điều trị bệnh tốt hơn”. Tại video bà Linh đã trực tiếp uống 1 viên phụ khoa Hoa Hồng.

Theo tài liệu PV thu thập, Viên nén phụ khoa Kim Ngân Hoa (tên ghi trên bao bì) được Cục Trưởng Cục An toàn Thưc phẩm công bố là Thực phẩm bảo vệ Sức Khỏe . Tuy nhiên trên website mang tên Công ty Bình An, sản phẩm này có thêm một công bố khác với công dụng: Làm sạch cổ tử cung, tái tạo thành âm đạo, loại sạch mảnh viêm nấm, ngứa, viêm lộ tuyến, se khít tái tạo niêm mạc tử cung, làm hồng âm đạo, chống u xơ tử cung, viêm âm đạo, khí hư, cân bằng độ ẩm, khô thoáng vùng kín, giảm nguy cơ bế kinh do niêm mạc tử cung viêm nhiễm. Cách dùng: Làm ướt 1 viên và đặt trực tiếp vào âm đạo trước khi đi ngủ, đặt 3-4 ngày/lần.

Sản phẩm của Công ty Bình An được thần thánh hóa

Sản phẩm Viên đặt phụ khoa Hoa Hồng được ghi trên bao bì là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng được quảng cáo tương tự thành phần, công dụng, cách dùng và cả số công bố của Viên nén phụ khoa Kim Ngân Hoa.

Sản phẩm Viên đặt phụ khoa Hoa Hồng cũng được thần thánh hóa công dụng giống với sản phẩm Kim Ngân Hoa và có số công bố hoàn toàn giống nhau.

Trong vai người bệnh, chúng tôi đã gọi đến số hotline và website mang tên Công ty Bình An để mua sản phẩm. Nhân viên xưng là Q. tư vấn về sản phẩm Viên đặt phụ khoa Hoa Hồng: “Thuốc bên em vừa có thể uống, vừa có thể đặt được. Hôm trước chị đặt thì ngay hôm sau chị uống. Nó sẽ giúp chị điều trị bệnh nhanh hơn”. Theo giới thiệu của Q., sản phẩm có giá 350.000 đồng và qua điện thoại, người này đã tuyên bố "với tình trạng bệnh của chị phải hết 6 hộp".

Theo ghi nhận thực tế, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên đặt phụ khoa Hoa Hồng có 15 viên nang cứng, trên bao bì không có mã vạch, không ghi số công bố theo quy định của Bộ Y tế, sản xuất 18/2/2020, hạn sử dụng 18/2/2021. Đơn vị sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm là Công ty Bình An. Lấy lý do lo ngại về vấn đề pháp lý và sự an của sản phẩm, chúng tôi đề nghị Công ty Bình An cho xem giấy phép của sản phẩm. Loay hoay cả buổi sáng, nhân viên Công ty Bình An không đưa ra được giấy công bố của sản phẩm và một nhân viên nói rằng: “Chị yên tâm. Sản phẩm do công ty em sản xuất, rất an toàn và hiệu quả. Có thể uống được thì chị biết nó an toàn rồi đấy…”