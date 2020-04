Viên sủi giảm cân Slim Hami – Giải pháp hỗ trợ giảm cân an toàn cho người Việt

Đầu năm 2020, Viên sủi giảm cân Slim Hami lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam do công ty TNHH Mihaco Việt Nam chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối độc quyền.

Lễ ra mắt Viên sủi giảm cân Slim Hami với sự tham gia của các khách mời và chuyên gia

Viên sủi giảm cân Slim Hami là sự kết hợp hoàn hảo giữa các hoạt chất sinh học thiên nhiên và các thảo dược có sẵn trong tự nhiên, được sản xuất hoàn toàn trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP. Có tác dụng đốt cháy mỡ thừa và hỗ trợ tăng cường chuyển hóa mỡ thành năng lượng, giảm béo, đồng thời ngăn ngừa và góp phần làm giảm nguy cơ dẫn đến các chứng tim mạch, huyết áp, tiểu đường, xương khớp... Theo đánh giá từ các chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành và thực tế quá trình sử dụng từ những người bị tình trạng tăng cân, thừa cân, béo phì thì Viên sủi giảm cân Slim Hami có khả năng đánh sâu vào các cấu trúc mỡ dày ở các phần bụng, bắp tay, bắp đùi mang lại hiệu quả nhanh hơn rất nhiều so với những dạng viên uống thông thường. Bên cạnh đó, Slim Hami còn được đánh giá cao nhờ hương vị thơm ngon, góp phần tạo nên thói quen uống nhiều nước, giúp đào thải độc tố, cấp ẩm và làm cho làn da người sử dụng trở nên tươi sáng, mịn màng và căng bóng.

Với mong muốn đưa đến sản phẩm chất lượng và hiệu quả, viên sủi giảm cân Slim Hami được nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Đa Đích mang lại nhiều tác dụng cho người dùng:

Với thành phần chính là L-Cartinine giúp chuyển hóa các chuỗi dài axit béo, điển hình như triglycerides vào ty thể, nơi các chuỗi axit béo này có thể bị oxy hóa để sản xuất năng lượng. Carnitine đã được chứng minh là làm giảm mệt mỏi cũng như cảm giác thèm ăn, giúp đốt cháy mỡ thừa, chuyển hóa mỡ thành năng lượng phục vụ cho nhiều cơ quan quan trọng của cơ thể. Do đó, hoạt chất này hỗ trợ đắc lực trong việc giảm cân, không chỉ giữ được vóc dáng cơ thể từ việc tích trữ chất béo mà còn làm tăng khả năng tập luyện giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn. Ngoài ra, tinh chất trà xanh trong Slim Hami có thể nâng cao lượng tiết ra của dịch dạ dày , giúp tiêu hóa nhanh, tăng cường năng lực phân giải mỡ thừa.

Sản phẩm viên sủi giảm cân Slim Hami đã được kiểm nghiệm, được Bộ Y Tế thông qua trước khi công bố ra ngoài thị trường

Cơ chế viên sủi hoà tan trong nước giúp hoà tan các dưỡng chất một cách tối đa cũng như tối ưu hoá khả năng hấp thụ vào cơ thể con người. Đặc biệt hấp thu nhanh vào máu và cho tác dụng. Một ví dụ điển hình chứng minh tác dụng tuyệt vời của cơ chế dạng sủi trên sản phẩm trị đau dạ dày khi uống có tác dụng trung hoà axít dịch vị gấp mười lần so với viên uống thông thường. Cũng vì vậy mà viên sủi được xem là tăng “sinh khả dụng” (tức làm tăng nhanh độ hấp thu, kể cả tác dụng) của sản phẩm Slim Hami.

Viên sủi giảm cân Slim Hami được bào chế khá đặc biệt, có thêm hương liệu tạo nên vị ngọt dịu, hấp dẫn và dễ chịu khi uống thuốc, đồng thời kích thích người sử dụng hình thành thói quen uống nhiều nước. Theo đó, dạng bào chế này được PGS.TS Trần Đình Toán – Viện trưởng Viện dinh dưỡng Lâm Sàng đánh giá là khá độc đáo và phù hợp với mọi đối tượng sử dụng.

Viên sủi Slim Hami khi thả vào nước sẽ bị hòa tan trong nước tạo thành dạng dung dịch, cung cấp các chất cần thiết cho cơ thể. Sản phẩm có thể mang theo sử dụng mọi lúc mọi nơi, đặc biệt tiện lợi cho người bận rộn. Mỗi tuýp sủi có nắp kín để bảo quản sau mỗi lần sử dụng. Do đó, viên sủi giảm cân Slim Hami rất dễ mang theo người mà không phải lo việc đổ dung dịch như dạng lỏng hay khó bảo quản như dạng viên.

Đại tá, Tiến sỹ khoa học, thầy thuốc ưu tú Phạm Hoà Lan - Nguyên chủ nhiệm khoa nghiên cứu thuốc, TTB Y tế Cục Quân Y- Bộ Quốc Phòng chia sẻ về sản phẩm Slim Hami

Đại tá, Tiến sỹ khoa học, thầy thuốc ưu tú Phạm Hoà Lan - Nguyên chủ nhiệm khoa nghiên cứu thuốc, TTB Y tế Cục Quân Y- Bộ Quốc Phòng đánh giá cao về sản phẩm viên sủi giảm cân Slim Hami: “Qua tìm hiểu và nghiên cứu, tôi đánh giá Viên sủi giảm cân Slim Hami có những ưu điểm vượt trội giúp đẩy nhanh quá trình giảm cân, giữ dáng. Thứ nhất, sản phẩm nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên, với chiết xuất từ trà xanh và thành phần L-Carnitine – đều là những chất dinh dưỡng tự nhiên, đã được kiểm chứng là an toàn cho Sức Khỏe và có hiệu quả chuyển hóa năng lượng cơ thể, giúp chống tích tụ mỡ, làm tan lượng mỡ dư thừa.

Thứ hai, Slim Hami có sự ưu việt khi sử dụng công nghệ đa đích đánh sâu và phá vỡ cấu trúc mô mỡ dày ở phần bụng, mông, đùi, chính vì vậy cho hiệu quả nhanh mà vẫn an toàn cho người sử dụng. Ngoài giảm mỡ thừa dưới da, hỗ trợ ngăn mỡ nội tạng còn giúp hạn chế tình trạng máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Thứ ba, sản phẩm được điều chế dạng viên sủi, giúp nhanh chóng hoà tan các dược chất, khi uống vào cơ thể sẽ thẩm thấu với tốc độ cao hơn nhiều lần so với dạng viên uống thông thường. Và cuối cùng, đây là sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là những khách hàng béo nhiều năm, chị em dân văn phòng hay Phụ nữ sau sinh nở, với hiệu quả lâu dài, sau khi ngưng sử dụng cũng không bị tăng cân trở lại. Đó đó, tôi tin rằng Viên sủi giảm cân Slim Hami sẽ được phái đẹp đón nhận vì đáp ứng đúng mong muốn của chị em đó là làm đẹp nhưng phải an toàn.”