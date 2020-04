Viện Thẩm mỹ Chị Đẹp bất chấp dịch COVID-19 vẫn mở cửa đón khách, sẽ bị xử phạt ra sao?

Viện thẩm mỹ Chị Đẹp (41 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10) Viện thẩm mỹ Chị Đẹp (41 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10)

Cụ thể, nhận được phản ánh của độc giả về việc 2 cơ sở chăm sóc da không xâm lấn này vẫn mở cửa kinh doanh. Ngày 3/4, trong vai khách hàng chúng tôi đã tận mục sở thị 2 cơ sở để mua dịch vụ chăm sóc da. Trong quá trình làm đẹp cho khách hàng, bà Kim Quý – được giới thiệu là chủ của thẩm mỹ viện Chị Đẹp còn tư vấn, mời chào khách hàng các dịch vụ xâm lấn trái phép như tiêm filler, botox, truyền trắng, nâng mũi phong thuỷ…

Với những hành vi như vậy, cơ sở này có thể bị xử lý ra sao? Chủ cơ sở sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào...? Trao đổi với Sức khoẻ cộng đồng, Ths. Ls Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Có thể nói rằng trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát, nguy cơ lây lan ngoài cộng đồng cao như hiện nay thì cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Thủ tướng chính phủ đã công bố tình trạng dịch bệnh trên cả nước đồng thời yêu cầu đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, toàn thể nhân dân ở trong nhà phải làm việc từ xa. Tuyệt đối không kinh doanh những loại hình như nhà hàng, quán ăn, karaoke, thẩm mỹ viện làm đẹp... những loại hình kinh doanh này tập trung đông người, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao.

Trong khi đại đa số người dân và các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện rất tốt chủ trương chỉ thị của chính phủ và các quy định của địa phương thì vẫn xảy ra một số tổ chức, cá nhân coi thường pháp luật, coi thường Sức Khỏe của người khác tiếp tục lén lút thực hiện các hoạt động kinh doanh như nội dung phản ánh ở trên. Bởi vậy các cơ quan chức năng cần kiểm tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm và có hình thức xử lý phù hợp với quy định của Pháp luật

Trong vụ việc nêu trên thì cơ quan quản lý thị trường, có thể phối hợp với ủy ban nhân dân phường, cơ quan y tế, cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra xác minh làm rõ phản ánh của người dân cũng như là phản ánh của cơ quan báo chí để làm rõ hành vi sai phạm của cơ sở thẩm mỹ viện này làm căn cứ để xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên cơ sở việc phản ánh của người dân và báo chí là đúng thì cơ sở TMV này sẽ bị xử phạt hành chính theo nghị định tại khoản 4, Điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, mức xử phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng.

Cụ thể như sau: “4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch;b) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh; c) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng”.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng có thể kiểm tra điều kiện kinh doanh của cơ sở này và việc chấp hành quy định trong quá trình kinh doanh nếu phát hiện thêm các lỗi vi phạm khác thì vẫn tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch, nhiều người đã, hi sinh những lợi ích cá nhân, thậm chí hạnh phúc, tiền bạc, thậm chí cả tính mạng xương máu để tham gia chống dịch, trong khi đó một số cá nhân, tổ chức thì vì cái lợi trước mắt của mình mà đe dọa đến an toàn của cộng đồng.

Bởi vậy những hành vi cố tình kinh doanh, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh trong thời điểm này là rất đáng lên án và cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.Trong trường hợp những hành vi vi phạm khiến cơ quan phòng chống dịch, tiến hành các hoạt động cách ly, khử trùng, chi phí cho hoạt động phòng chống dịch đó hết từ 100.000.000 đồng trở lên thì hành vi vi phạm này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định an toàn nơi đông người theo điều 295 Bộ luật hình sự và văn bản số 45/HĐTP ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn, thống nhất áp dụng.

Cụ thể như sau: Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán ba, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan, người có thẩm quyền, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295.Như vậy, căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ hành vi, sai phạm để có căn cứ xử lý phù hợp với quy định của pháp luật để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.

