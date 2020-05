Gợi ý đoạn văn nghị luận 200 chữ về cách ứng xử của con người khi gặp thất bại trong cuộc sống

Cách lập dàn ý

Mở bài:





Thất bại và thành công mang ý nghĩa, kết quả, cũng như cảm xúc khác nhau cho mỗi người. Tôi từng nhớ câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Ai chiến thắng mà không hề chiến bại/ Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”. Mỗi lần chán nản về những việc không như ý muốn, câu nói này lại thôi thúc, trở thành động lực để tôi tự tin hơn.





Thân bài:





Phân tích, làm rõ vấn đề: Thất bại





Trong cuộc sống sẽ đôi lần chúng ta phải vấp ngã, gặp những cản trở khó khăn, nghịch cảnh khiến trái tim rỉ máu, tổn thương. Đó là cảm xúc của sự thất bại. Dĩ nhiên, chẳng ai lại muốn điều đó xảy ra với mình, thế nhưng làm sao để tránh khỏi. Những nghịch cảnh, rủi ro thường đến một các bất ngờ. Bỗng dưng một ngày đẹp trời, thời tiết chuyển gió, nổi giông bão, làm hư hại hoa màu, gia súc khiến nông dân chịu nhiều thiệt hại, mất mùa. Trong học tập, mặc dù bạn đã cố gắng, miệt mài học tập chăm chỉ nhưng chẳng may dính phải điểm kém, số điểm không như mình mong muốn làm bạn thất vọng. Người doanh nhân trước khi trở nên thành đạt, đâu ai biết được trong hành trình đi lên họ đã phải trải qua những chông gai, thử thách không hè nhỏ, thậm chí, những thất bại, mất mát mà họ phải trả giá còn nhiều gấp vjan lần, nằm ngoài sức tưởng tượng của người thường.



Thất bại, hai chữ này thật đáng sợ và nặng nề nhưng là điều hiển nhiên, luôn song hành với thành công của bạn. Chúng ta chẳng ai thích thất bại cả nhưng chính nó mới tạo ra kết quả tương lai, thay đổi cách nhìn nhận, cho bạn những bài học kinh nghiệm quý báu. Học cách đối mặ với thất bại rèn luyện cho chúng ta lòng can đảm, bản lĩnh kiên cường và vững vàng hơn. Nếu như hôm nay bạn còn đang tự trách mình về kết qảu tồi tệ trong kì thi, hãy lục tìm về câu chuyện của nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison. Thuở nhỏ, thầy giáo cùa Thomas Edison từng mắc ông là "dốt tới mức không thể học được bất cứ cái gì". Edison đã mang câu nói này tâm sự với mẹ của mình. Nghe xong, bà đùng đùng nổi giận đưa cậu bé đến trường gặp thầy và nói rằng: "Trí óc của nó còn hơn ông đấy. Tôi sẽ giữ nó lại nhà và dạy lấy, vì tôi đã là giáo viên, để ông thấy rằng sau này nó sẽ ra sao". Và rồi, câu chuyện không cần kể tiếp chắc chắn bạn cũng biết tương lai của con người thiên tài này như thế nào rồi đấy! Hay trước khi thương hiệu gà rán KFC nổi tiếng toàn cầu, trở thành món ăn nhanh mà bất cứ ai trên thế giới cũng ưa chuộng, chính "cha đẻ" của nó Harland David Sanders đã bị hơn 1.000 nhà hàng từ chối hợp tác. Tuy nhiên, ngày nay, KFC đã có mặt trên 100 quốc gia và hình ảnh ông già râu tóc bạc trắng, mặc bộ vest lịch lãm, thắt cà vạt đen đủ sức nâng tầm ảnh hưởng với thế giới.



Thất bại mà biết khắc phục, đứng dậy để làm lại là điều tốt. Chớ nên vội chán nản, buông xuôi, suy nghĩ bi quan để rồi càng mắc sai lầm. Đúng như nhà thơ Tố Hữu nói “Ai chiến thắng mà không hề chiến bại”, bạn sẽ không bao giờ đi đến đích cuối, nếu như bạn không vấp ngã ở vạch xuất phát. Thất bại để rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại, biết những khuyết thiếu của bản thân, thì đó là thất bại xứng đáng.



- Phương pháp, biện pháp để đối mặt vượt qua thất bại



Điều cần thiết ở trong mọi hoàn cảnh, khi gặp những tình huống xấu là nen tin tưởng vào bản thân. Nuôi dưỡng ý chí, tạo thêm dũng khí và sống thật nhiệt huyết, hết mình với đam mê mới có thể chinh phục được đỉnh cao. Đừng để thất bại đẩy lùi quá trình chúng ta tiến bước.

Kết bài: Khẳng định lại vấn đề

Dạo gần đây tôi thường ngân nga câu hát: “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai” của cố nhạc sĩ Trần Lập. Đúng vậy, chằng có thành công nào tự đến mà không phải đánh dổi bằng sự cố gắng, mồ hôi , nước mắt vì thất bại. Tuy nhiên, bạn ơi và tôi ơi đừng sợ, hãy cố gắng nỗ lực hơn nữa để tự viết nên khúc ca cho chính cuộc đời mình nhé!







