Việt Nam chủ trì phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 9/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Đây là sự kiện dấu ấn quan trọng trong tháng đầu tiên Việt Nam tham gia HĐBA, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐBA trong tháng 1/2020, được Việt Nam tổ chức nhân dịp LHQ kỷ niệm ba phần tư thế kỷ tồn tại và phát triển.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Khóa họp thứ 74 Đại hội đồng LHQ. Ảnh minh họa: Hoài Thanh/Pv TTXVN tại New York, Mỹ.



Hơn 100 nước đã tham gia phát biểu. Tổng Thư ký LHQ António Guterres và nguyên Tổng thống Ireland Mary Robinson, Chủ tịch nhóm The Elders (nhóm tập hợp các cựu lãnh đạo thế giới cùng vận động thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế và hòa bình) được mời báo cáo tại phiên thảo luận.

Phát biểu tại phiên thảo luận Phó Thủ tướng , Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của việc tôn trọng và tuân thủ Hiến chương LHQ trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, góp phần giúp nhân loại không phải gánh chịu một cuộc chiến tranh thế giới mới, đồng thời thúc đẩy đối thoại tìm giải pháp cho hàng trăm cuộc xung đột ở các khu vực. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi việc tuân thủ Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế là phương thức quan trọng hàng đầu vun đắp nền hòa bình bền vững, mang lại thịnh vượng cho nhân loại và xây dựng một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế với quan hệ quốc tế công bằng, bình đẳng và hữu nghị giữa các quốc gia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho rằng HĐBA và các nước thành viên HĐBA cần đi đầu trong việc tuân thủ và thực hiện Hiến chương, đồng thời đề nghị các nước thành viên LHQ tăng cường đối thoại, đề cao chủ nghĩa đa phương, phát huy tối đa các công cụ Hiến chương đã đề ra, nhất là trong việc ngăn ngừa xung đột và hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế; hợp tác nhằm tăng cường hiệu quả và vai trò của các tổ chức khu vực, đặc biệt trong phối hợp với LHQ và HĐBA; bảo đảm việc hoạch định và triển khai các chiến lược, chính sách phát triển, an ninh, quốc phòng và đối ngoại phù hợp các chuẩn mực và nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, HĐBA cũng đã nhất trí thông qua Tuyên bố Chủ tịch do Việt Nam chủ trì soạn thảo. Tuyên bố khẳng định giá trị vững bền của Hiến chương trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển luật pháp quốc tế và điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia. Tái khẳng định cam kết của HĐBA đối với tôn chỉ, mục đích của Hiến chương, Tuyên bố nhấn mạnh tất cả các nước, các cơ quan LHQ, các tổ chức khu vực… cần luôn hành động phù hợp với Hiến chương LHQ, đưa các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương thành định hướng trong các cơ chế hoạch định và thực hiện chiến lược, chính sách, bảo đảm xử lý các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh quốc tế phù hợp với Hiến chương. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, HĐBA thông qua một Tuyên bố riêng về Hiến chương LHQ.