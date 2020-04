Việt Nam đã chữa khỏi 66% bệnh nhân COVID-19

Thông tin mới nhất từ Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tối 16/4/2020, đã có thêm 1 bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể, bệnh nhân số 211 (nữ, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 29/3/2020 và được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Bệnh nhân đã nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không ho, không sốt, không khó thở. Bệnh nhân đã đủ điều kiện công bố khỏi bệnh và sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi Sức Khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã điều trị và công bố khỏi bệnh cho 2 bệnh nhân COVID-19. Ảnh: SKĐS

Bệnh nhân 211 là trường hợp thứ 6 được công bố khỏi bệnh trong ngày 16/4. Trước đó, 5 trường hợp mắc COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Số 2 Quảng Ninh và bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam được công bố khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân số 52, bệnh nhân số 149, bệnh nhân số 168, bệnh nhân số 188 và bệnh nhân 231.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi 177 bệnh nhân COVID-19, chiếm 66% trong tổng số các trường hợp. Hiện cả nước còn lại 91 người bệnh, chiếm 34% ca bệnh. Các bệnh nhân đang được điều trị tại 13 cơ sở khám chữa bệnh, tình trạng sức khỏe đa số ổn định.

Theo tiểu ban Điều trị, hiện có 7 trường hợp đã xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và 29 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

Bệnh nhân COVID-19: "Chúng tôi sẽ chết nếu không được điều trị ở Việt Nam"

Liên quan đến sức khỏe ca bệnh nặng, theo thông tin mới nhất từ Sở Y tế TP.HCM, bệnh nhân 91 - ca bệnh đầu tiên liên quan đến ổ dịch Buddha đã tiếp tục có tín hiệu lạc quan.

Cụ thể, kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 ở dịch rửa phế quản của bệnh nhân đã âm tính trở lại, kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 ở dịch mũi, họng vẫn còn dương tính.

Bệnh nhân có dấu hiệu nhận biết xung quanh dù còn duy trì thuốc an thần, đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, mạch 77 lần/phút, huyết áp 110/63 mmHg, đã ngưng sử dụng thuốc vận mạch, SpO2 98%, xét nghiệm đông máu tạm ổn, không còn tình trạng chảy máu mũi.

Bệnh nhân vẫn đang thở máy, lọc máu hấp phụ kháng thể, ECMO, kháng sinh và kháng nấm. Các chuyên gia hồi sức chuẩn bị cho bệnh nhân cai ECMO trong thời gian tới.

Kiều Đỗ (t/h)