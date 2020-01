Việt Nam đã ghi nhận gần 100 ca nghi nhiễm virus corona mới

Số liệu cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế cho hay, tính đến sáng 30/10, tại Việt Nam đã ghi nhận tổng số 97 trường hợp nghi nhiễm virus corona mới. Trong số này, có 65 trường hợp xét nghiệm âm tính với virus nCoV, 32 trường hợp còn lại tiếp tục cách ly, theo dõi. Số ca nghi nhiễm virus corona nhiều nhất được ghi nhận tại Đã Nẵng với 52 ca.

Bên cạnh đó, còn có 43 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiền sử tiếp xúc gần với người nghi ngờ nhiễm virus nCoV.

Bệnh nhân tại Vũ Hán được đưa đi cấp cứu.



Một trường hợp nhiễm virus corona mới đã điều trị khỏi là bệnh nhân Li Chao, 65 tuổi, người Trung Quốc sống ở quận Wuchang thuộc TP Vũ Hán. Bệnh nhân được phát hiện nhiễm virus corona ngày 22/1. Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân đã tự thở, ăn uống sinh hoạt bình thường, hết sốt, đã phết họng. Kết quả làm PCR lần 2 ngày 25/1, lần 3 ngày 27/1 cho kết quả âm tính với virus corona.



Cũng trong sáng 30/1, Bộ Y tế vừa có công điện khẩn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh do virus corona mới. Theo đó, Bộ Y tế phân vùng tiếp nhận điều trị bệnh nhân theo khu vực Bắc, Trung và Nam.



Cụ thể, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân từ Hà Tĩnh trở ra. Trường hợp hết cơ số giường bệnh dự phòng của bệnh viện, người bệnh sẽ được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung Ương.



Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận bệnh nhân khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên (từ Quảng Binh đến Phú Yến).

Bệnh nhân nghi nhiễm virus corona được cách ly tại Bệnh viện E, Hà Nội

Việc lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do virus corona mới ở các tỉnh khu vực phía Bắc sẽ được gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; các tỉnh khu vực miền Trung sẽ được gửi tới Viện Pastuer Nha Trang; đối với các tỉnh khu vực phía Nam gửi tới Viện Pastuer TP.HCM.

Còn trên thế giới đến sáng 30/1 đã ghi nhận 6.061 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp tính do virus corona mới. Trong đó 132 trường hợp tử vong (125 trường hợp tử vong tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và bảy trường hợp tử vong tại các tỉnh, TP khác).

Ngày 30/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ triệu tập hội nghị để thêm một lần nữa đánh giá về tình trạng khẩn cấp toàn cầu của dịch virus corona mới.

